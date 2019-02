A Piazza Affari corre Piaggio

Piazza Affari : spinge in avanti Ivs Group : Grande giornata per Ivs Group , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,36%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ivs Group ...

Vola a Piazza Affari Banca Farmafactoring : Brillante rialzo per Banca Farmafactoring , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,19%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento,...

In evidenza BPER sul listino di Piazza Affari : Brilla l' istituto di credito emiliano , che passa di mano con un aumento del 5,41%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BPER rispetto ...

MARR - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Retrocede molto la società alimentare , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,15%. L'andamento di MARR nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Buzzi Unicem : Protagonista la società attiva nel settore del cemento , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,20%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Gima TT - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Effervescente Gima TT , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,88%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo - 8 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari oggi spera in un rimbalzo dopo il forte calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda

"Stai zitto per la miseria". La reazione di Tria tradisce il nervosismo per il crollo del Pil. Lo spread riparte e Piazza Affari cade : Aula della Camera, pochi minuti dopo le 12. "Ma stai zitto per la miseria", sbotta Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia, chiamato a riferire sul crollo del Pil, ce l'ha con Renato Brunetta che l'ha interrotto più volte. È una scena emblematica della tensione che corre sotto pelle nel governo dopo che le stime fornite dalla Commissione europea (la crescita nel 2019 è stata ridotta a un misero +0,2%), hanno inferto un ...

Borsa - Piazza Affari chiude a -2 - 59% dopo le stime sul Pil al ribasso : La Borsa di Milano ha chiuso la quarta seduta settimanale in netto calo in scia alla revisione al ribasso dell’economia nell’Eurozona

Tornano i timori per la crescita - Piazza Affari -2 - 6% con balzo spread : Nel breve rapporto previsionale della Commissione, si afferma che l'economia italiana ha cominciato a indebolirsi all'inizio del 2018 in un contesto di rallentamento dell'area dell'euro ed è poi ...

Borsa - Piazza Affari chiude a -2 - 59% dopo le stime sul Pil al ribasso : La Borsa di Milano ha chiuso la quarta seduta settimanale in netto calo in scia alla revisione al ribasso dell'economia nell'Eurozona, con la Commissione europea che ipotizza addirittura un rialzo del Pil italiano pari a solo un +0,2% nel 2019. In un quadro di peggioramento complessivo, il Ftse Mib si è ...

Borsa - Piazza Affari chiude in negativo a -2 - 6% : lo spread supera i 280 punti : Chiusura ai minimi intraday per il listino di Piazza Affari , Ftse Mib -2,59%, , fiaccato dalla revisione al ribasso delle stime di crescita da parte delle autorità europee , -1% allo 0,2%, , dalle ...

Piazza Affari : seduta euforica per Piquadro : Brilla il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano con un aumento del 4,97%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Fca - utile in crescita nel 2018. Titolo in forte calo a Piazza Affari : MILANO - Fca chiude il 2018 con l'utile netto adjusted in crescita del 34% a 5,047 miliardi di euro e l'utile netto in aumento del 3% a 3,6 miliardi di euro, +41% a parità di cambi di conversione,. L'...