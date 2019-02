A dicembre la produzione industriale italiana è calata dello 0 | 8% rispetto al mese prima

Crolla la produzione industriale a dicembre : -5 - 5% - dato peggiore dal 2012 : - Nuove nubi sull'economia italiana, stavolta direttamente dal settore industriale: la produzione nel mese di dicembre 2018 ha subito un crollo del 5,5% rispetto al mese precedente. Si tratta della ...

Industria in caduta libera. La produzione crolla del 5 - 5% su base annua a dicembre 2018 : Il Governo che continua a professarsi ottimista per l'andamento dell'economia italiana nel 2019 deve fare i conti con un'Industria che segna flessioni molto significative.La produzione Industriale a dicembre segna un calo dello 0,8% rispetto a novembre, rileva l'Istat, spiegando che si tratta della quarta contrazione consecutiva. Su base annua l'indice corretto per gli effetti di calendario risulta in ribasso del 5,5% (dato corretto per gli ...

Industria - cala la produzione : -5 - 5% a dicembre - il peggior dato dal 2012 : La produzione Industriale a dicembre segna rispetto a novembre un calo dello 0,8%. Lo rileva l’Istat, spiegando che si tratta della quarta contrazione consecutiva. Su base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario risulta in ribasso del 5,5% (dato corretto per gli effetti di calendario). Si tratta della diminuzione tendenziale più accen...

Francia - la produzione industriale rialza la testa a dicembre : Torna a salire a dicembre la produzione industriale francese dopo l'inattesa frenata del mese precedente. Nel periodo in esame l' output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dello 0,8% rispetto al -1,5% rivisto di novembre, +1,2% il dato preliminare,. Il dato, comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale, INSEE,, è in linea ...

Germania - -0 - 4% produzione industriale dicembre - peggio di attese : ... che è diminuita a dicembre: i dati ufficiali mostrato così l'ultimo di una serie di segnali che indicano il rallentamento nella più grande economia europea. La produzione è diminuita dello 0,4 per ...

Germania - produzione giù a dicembre - -0 - 4% - - sull'anno -3 - 9% : L'unica componente che continua a crescere è quella dei consumi, a conferma di un ribilanciamento dell'economia tedesca dalla domanda internazionale a quella interna. L'export invece sta subendo gli ...

Germania - produzione industriale -0 - 4% a dicembre - -3 - 9% annuo : In Germania la produzione industriale è diminuita dello 0,4% nello scorso dicembre, rispetto al mese precedente. Lo rende noto l'ufficio federale di statistica. Su base annuale la produzione ...

Italia - effetto energia sui prezzi alla produzione di dicembre : A dicembre 2018, per il secondo mese consecutivo, i prezzi alla produzione dell'industria sono in diminuzione , principalmente a causa delle flessioni del settore energetico . Lo rileva l' Istat che ...

Giappone - a dicembre frena la crescita dei prezzi alla produzione : Rallenta la crescita dei prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di dicembre dopo il -0,3% di novembre e atteso ...