A Catania arriva il Cooking Fest

Sea Watch - finita odissea : arrivata nel porto di Catania. I 47 migranti saranno trasferiti in sette Paesi : Tredici minori resteranno in Italia. La vicenda però non è chiusa affatto. Il Viminale punta al sequestro della nave tedesca dell'Ong e allo stop di altre imbarcazioni umanitarie

Arriva la prima sconfitta nel girone di ritorno per la Siac Messina - sconfitta 6-3 dal Catania C5. : CLASSIFICA: Gear Sport 38; Catania C5 35; Città di Leonforte 32; Meriven C5 31; Siac 28; La Madonnina 24; Augusta C5 22; Inter Club Villasmundo 21; Acireale C5 e Mortellito 20; Kamarina 16; Pgs Luce ...

Calciomercato Catania - ufficiale : arriva Sarno : Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Padova il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Sarno, nato a Secondigliano (Napoli) l’11 marzo 1988. Il talentuoso esterno offensivo, che nella prima parte dell’annata in corso ha indossato la maglia della formazione veneta in seconda serie, ha conquistato complessivamente quattro promozioni in B: la più recente proprio con i biancorossi nel 2018, ...

“Mi vuoi sposare?” - arriva all’aeroporto di Catania col palloncino ma lei rifiuta e scappa via : La proposta di matrimonio andata in scena nelle scorse ore all'aeroporto Fontanarossa di Catania non è finita nel migliore dei modi per l'aspirante sposo. Alla vista del palloncino la donna ha rimutato ed è letteralmente scappata via.Continua a leggere

Etna - terremoto Catania : domani arriva Salvini - Musumeci incontra i Sindaci dei comuni colpiti : Sono una trentina gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco a seguito del terremoto che ha colpito la zona del Catanese. Le richieste di intervento ricevute dopo la scossa della notte, invece, sono circa 180. Gli interventi, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, sono stati effettuati nei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Aci Sant’Antonio e nella frazione acese di Santa Maria La Stella. Tre le Unita’ di ...

Catania - terremoto : domani arriva Di Maio. Messaggi di Conte e Salvini : Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8 che questa notte ha colpito Catania il vicepremier Luigi di Maio annuncia che domani visiterà le zone colpite dal sisma. Il ministro del lavoro ne parla in ...