Zte-Huawei-al-bando-5G-Italia

Bando a Huawei e Zte in Italia sul 5G? Arriva la smentita del MiSE : Il Ministero dello Sviluppo Economico mette al Bando Huawei e ZTE sullo sviluppo delle infrastrutture per il 5G in Italia per un presunto pericolo alla sicurezza nazionale? Niente affatto. L'articolo Bando a Huawei e ZTE in Italia sul 5G? Arriva la smentita del MiSE proviene da TuttoAndroid.

5G - Huawei e Zte rischiano di essere messe al bando. Lo dicono fonti della Difesa e della Farnesina : Nel frattempo la GSMA , l'associazione di tutti gli operatori TLC del mondo, ha previsto per fine febbraio un "emergency meeting" per discutere del caso e soprattutto delle conseguenze che avrebbe ...

In panne la rete 5G in Italia senza Huawei e Zte? Governo pronto ad usare il golden power : Le cose si mettono non si mettono bene per lo sviluppo della rete 5G in Italia nella misura in cui Huawei e ZTE sarebbero in procinto di essere chiamate fuori dallo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la nuova tecnologia. Le accuse di spionaggio ai danni delle due società cinesi, colpevoli soprattutto (secondo l'amministrazione Trump degli Stati Uniti) di fornire informazioni sensibili a Pechino sui paesi in cui sono impegnate, hanno ...

"A rischio i nostri dati" : il governo mette al bando Huawei e Zte per il 5G : 'L'Italia metterà al bando Huawei e Zte'. Fonti qualificate della Difesa e della Farnesina chiudono 'definitivamente' all'ipotesi di affidare ai due colossi cinesi delle telecomunicazioni lo sviluppo ...

Non solo Trump - ecco chi e perché in America fa la guerra a Huawei e Zte : In realtà il mondo intero può vedere molto chiaramente che il vero intento degli Stati Uniti sia di impiegare il suo apparato di stato in ogni modo concepibile per sopprimere e bloccare le aziende ...

Tempi duri per Huawei e Zte : frecciatine tra USA e Cina - quali effetti? : Un orizzonte denso di nuvole per Huawei e ZTE, scarse possibilità che spunti il sereno. Gli Stati Uniti sono pronti ad adottare nuove regole che mettano al bando, ancora una volta, l'operato delle due aziende cinesi, ritenute responsabili di spionaggio ai danni del governo americano. L'ultima proposta dei senatori del Congresso rischia di avere degli effetti devastanti sulle due realtà, anche a breve termine. Come ci racconta per prima ...

Trump prepara nuove misure per colpire Huawei e Zte : Shangai, cuore economico della Cina Le nuove misure per il 2019 Per gli inizi del 2019, le azioni intraprese da Trump saranno ancora più dirompenti per l'economia cinese, e quindi per il sistema ...

Trump vuole tagliare fuori Huawei e Zte dalla corsa al 5G : (Foto: Al Drago/Bloomberg/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta considerando l’ipotesi di emanare un ordine esecutivo che vieterebbe alle aziende americane l’utilizzo di apparecchiature prodotte dalle multinazionali cinesi Huawei e Zte. Come riporta Reuters, la notizia sarebbe stata confermata da tre fonti che hanno familiarità con la situazione e riguarderebbe un ordine esecutivo che andrebbe a bloccare, per ...

Ecco affari e investimenti in Italia di Zte e Huawei - con una passione per la Sardegna - : ... mentre la reazione dell'Europa è per ora a due facce: mentre il commissario al digitale Andrus Ansip si è detto preoccupato dal rischio spionaggio, il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire ...