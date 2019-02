World Bank | Trump nomina il falco David Malpass

World Bank - gli americani propongono David Malpass presidente : NEW YORK - Trump ha scelto David Malpass come candidato americano per la presidenza della Banca mondiale. La notizia anticipata da Politico, sarà ufficializzata dalla Casa Bianca oggi dopo il discorso ...

Usa - World Bank - Ivanka Trump possibile candidata : Il lavoro della Banca mondiale non è mai stato così importante mentre le aspirazioni dei poveri aumentano in tutto il mondo e i problemi legati al cambiamento climatico, alle pandemie, alle carestie ...

World Bank - figlia di Trump presidente? : 23.15 Ivanka Trump, la figlia-consigliere del presidente Usa, potrebbe assumere la presidenza della Banca Mondiale dal 1° febbraio. Prenderebbe il posto di Jim Yong Kim che si è dimesso a sorpresa il 3 gennaio scorso, oltre 3 anni prima della fine del suo mandato. Lo scrive il Financial Times. Anche Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa all'Onu, potrebbe essere in corsa per l'istituto di Washington. Tra gli altri nomi Usa: David Malpass, ...