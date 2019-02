Voto Abruzzo, il centrodestra si ricompatta; Salvini, Berlusconi e Meloni insieme, i grillini osservano

blogitalia.news

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Ilper l’potrebbe mostrare anche a livello nazionale che ilè ancora saldo è compatto La campagna elettorale per le regionali abruzzesi fa da sfondo a una ritrovata armonia, in realtà solo apparente, all’interno del. Matteo, Silvioe Giorgiaparlanoa Pescara, in vista deldel 10 febbraio, con il candidato governatore Marco Marsilio. L’ultima volta erano apparsi in pubblico nelle consultazioni al Colle, prima che decollasse il governo gialloverde. E ancora prima al Tempio di Adriano, a Roma, alla vigilia delle politiche del 4 marzo. Quindi l’evento richiama i riflettori dei media.La prima – a disegnare speranzosa scenari diunito – è la leader di Fratelli d’Italia Giorgiache si dice convinta della vittoria della coalizione del ...