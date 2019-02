Viareggio | immigrato gli spacca la testa | il poliziotto è grave

ilgiornale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Gli hato il vetro in. Lo ha colpito a bottigliate, fino a spedirlo all'ospedale in gravi condizioni. È in prognosi riservata ildel commissariato divittima della brutale aggressione da parte di un presunto pusher nordafricano.Era la tarda sera di ieri quando l'agente di 28 anni, in borghese, si ritrova nei pressi della Pineta di Ponente di(Lucca). È il parco centrale della cittadina della Versilia, un luogo che - come altri giardini urbani - la sera si trasforma in una centrale di spaccio.Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni disponibili, ilstava realizzando dei controlli senza la divisa quando ha cercato di bloccare un. Il controllo, però, si è rapidamente trasformato in una violenta aggressione. Lo straniero ha reagito, colpendo il 28enne con una bottiglia alla.Soccorso poco dopo dal 118, l'agente ...