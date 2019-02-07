Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 19 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E APPIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU’ AVANTI CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU’ AVANTI CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA PISANA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E APPIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA PONTINA PER UN CANTIERE MOBILE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTODTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. ANDIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. ANDIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E ANCORA TRA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU’ AVANT TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA FINO ALL’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...