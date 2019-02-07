Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E ANCORA TRA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU’ AVANT TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA FINO ALL’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA Roma-FIUMICINO E LA VIA LAURENTINA; SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; TRAFFICO RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASSIA E LA SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA PISANA E AURELIA; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASAL DEL MARMO E LA SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA A91 E AURELIA; MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI SULL’ARCO SUD ORIENTALE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER BOCCEA E LA SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA PISANA E AURELIA; MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI SULL’ARCO SUD ORIENTALE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER BOCCEA E LA SALARIA; MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI SULL’ARCO SUD ORIENTALE DEL RACCORDO TRA LO SVINCOLO PER LA Roma-FIUMICINO E LA TIBURTINA; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TRIONFALE E LA SALARIA; MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; LUNGHI INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO COL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TRIONFALE E LA SALARIA; MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; LUNGHI INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO COL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA CASSIA E LA SALARIA; MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA NOMENTANA E LA A24; SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma TERAMO E LA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VARRONE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità Lazio DEL 06 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 09 | 45
Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 09:45 (Di giovedì 7 febbraio 2019) Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI DA PARCO DE’ MEDICI A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE EUR. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. CODE ANCHE SULL’ARDEATINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DELLA SOLFARATA IN DIREZIONE ARDEA. DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da ...
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