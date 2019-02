Via dall' Ue | referendum contro Salvini e commissioni popolari Parla il

Dalla Juventus a Manchester - 'una nuvola nera Viaggia verso Firenze per Chiesa' : Juventus e Inter in Italia, le due di Manchester in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e il Bayern Monaco in Germania: come scrive Il Corriere dello Sport , 'in lontananza la nuvola nera pare dirigersi verso Firenze. Paura, per molti quasi certezza, che si ripeta presto la peggiore storia che abbia mai vissuto il club viola. Paura che possa ...

Caccia ai cinghiali anche con l'arco Via libera dalla Regione Lombardia : Per far fronte all'«emergenza» cinghiali, Regione Lombardia valuterà anche «l'utilizzo dell'arco come strumento ecologico per attuare la selezione», tra i «metodi per il controllo delle popolazioni».

Hamsik - bonifico in arrivo dalla Cina. E lui : "Entro due giorni vado Via" : Qualcosa è cambiato nell'accordo tra il Napoli e il Dalian, club cinese, per quanto riguarda la cessione di Marek Hamsik. I termini dell'operazione non saranno più quelli di un prestito con diritto di ...

Truppe USA Via dalla Siria quando sarà annientato il Daesh - : Il capo del Comando centrale delle forze armate statunitensi, il generale Joseph Votel, ha dichiarato che le Truppe americane se ne andranno via dalla Siria a tempo debito. Gli Stati Uniti intendono ...

I segnali arrivati dallo storico Viaggio del papa negli Emirati : La visita di Francesco negli Emirati Arabi Uniti ha vari aspetti inediti che dettano un nuovo passo al dialogo interreligioso e alle dinamiche per costruire nuove forme di convivenza. Leggi

Marcelo-Juventus - conferma dalla Spagna : “Andrà Via - vuole la Juve” : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto affermato da Eduardo Inda, direttore di “Ok Diario”, intervistato ai microfoni di “El Chiringuito”, ha praticamente confermato la possibilità di un passaggio di Marcelo alla Juventus in vista della prossima estate. Una conferma totale, già anticipata nelle scorse settimane e ora confermata. La Juventus ha voglia di mettere le mani sull’esterno […] More

Viaggio nelle città sostenibili. A Cosenza un'onda che parte dalla periferie verso il centro storico : Musei all'aperto, residenze artistiche, riqualificazione del centro storico, nuovi servizi di trasporto e anche una forte attenzione all'ambiente e alla raccolta differenziata. Sono queste le carte che Cosenza ha deciso di giocare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. C'è molta capacità di visione e di analisi nelle parole di Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza. I dati raccolti dai ricercatori Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e ...

Il professore cambia scuola - Viaggio centrifugo alla scoperta di cosa c’è lontano dall’ancient regime : Meglio far valere la forza dell’autorità o puntare sulla complicità e il dialogo? Un bel dilemma quando si tratta di gestire orde di adolescenti delle banlieu, multi-colore, cultura e lingua, eppure tutti figli della grande Francia. Il professor François Foucault ne sa qualcosa: figlio irrigidito di padre intellettuale brillante, insegna lettere al miglior liceo di Parigi ma viene spostato per un anno nella profonda periferia per assecondare un ...

Il vero sito del reddito di cittadinanza al Via il 4 febbraio : diffidare dalle imitazioni : Ci siamo, oggi 4 febbraio il vero sito del reddito di cittadinanza sarà svelato dal vicepremier Luigi Maio. L'appuntamento è fissato nel primo pomeriggio, più esattamente alle ore 15, quando la home del portale dedicato alla misura di supporto economico per gli italiani entrerà in funzione, anche se solo in parte. Cerchiamo tuttavia, ancora una volta, di fare chiarezza sulle reali pagine istituzionali attraverso le quali fare richiesta del ...

Question time di Ancisi - LpRa - sulle spiagge : "salViamole e proteggiamole dallo sfacelo" : ... con un approccio articolato', essendo 'unanime nel mondo tecnico e scientifico… la consapevolezza… che è più opportuno ragionare in termini di strategia, senza escludere a priori ...

Il Paradiso delle signore - trame dall'11 al 15 febbraio : SilVia scopre la verità su Clelia : Il Paradiso delle signore non arresta il suo successo e torna con un nuovo appuntamento settimanale che non mancherà di riservare sorprese ai telespettatori. Le trame degli episodi in onda dall'11 al 15 febbraio, rivelano che Silvia Cattaneo scoprirà la verità su Clelia nel momento in cui Oscar si recherà da lei e le dirà di essere il marito della capo commessa. Nel frattempo, Federico troverà il coraggio di rivelare la verità sul suo percorso ...

La regina - piano di fuga dalla Brexit : «Se c'è caos - Reali Via da Londra» : E' vero che, in fatto di missili, il mondo sembra giocare al revival della Cold War tra vecchie e nuove superpotenze. Ma non è Putin o il riarmo cinese a impensierire i custodi della monarchia ...

CATANIA - INCENDIO IN UN PALAZZO : PERSONE INTRAPPOLATE DALLE FIAMME/ Ultime notizie - panico in Via Di Prima : INCENDIO in un PALAZZO a CATANIA: stabile a fuoco in via Giovanni Di Prima. PERSONE rimaste INTRAPPOLATE dal fumo e DALLE FIAMME: vigili del fuoco in azione

Dall'arrotino all'ombrellaio : sono 25 i mestieri artigianali in Via di estinzione : L'arrotino non passa più da tempo, l'ombrellaio neanche: d'altronde ormai gli ombrelli, salvo alcune versioni fashion, costano così poco che non vale la pena aggiustarli. Per non parlare del ...