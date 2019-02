Venezuela | l’appello di Juan Guaidò al Papa | “Ci aiuti per porre fine all’usurpazione”

fanpage

: Sono fiero di presiedere un Parlamento europeo che si schiera senza esitazioni dalla parte della libertà e dei diri… - EP_President : Sono fiero di presiedere un Parlamento europeo che si schiera senza esitazioni dalla parte della libertà e dei diri… - TgLa7 : Venezuela: l'Italia è stata l'unica a bloccare proposta Ue a favore di Guaido'. E lui lancia un appello a noi - Antonio_Tajani : -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Attraverso i microfoni di Sky Tg24rivolge un appello aFrancesco, chiedendo un aiuto per la situazione in: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padre, come il resto della diplomazia, possano collaborare per ladell’usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a elezioni veramente libere in".