Venerdì 8 febbraio ci sarà uno sciopero nazionale di Trenitalia

Venerdì 8 febbraio ci sarà uno sciopero nazionale Trenitalia : Durerà dalle 9 alle 17 e potrebbe causare ritardi e cancellazioni; tra Venerdì e sabato ci sarà anche uno sciopero che riguarderà in particolare la Liguria

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di Venerdì 8 febbraio 2019 : anticipazioni puntata n. 109 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily in onda venerdì 8 febbraio 2019: Elena (Giulia Petrungaro) chiede l’aiuto di Antonio (Giulio Corso) per ottenere il lavoro procuratole da Anita (Sara Ricci), ma l’incontro tra i due fa riemergere tutta la rabbia del giovane Amato… La decisione di ingaggiare Riccardo (Enrico Oetiker) al PARADISO DELLE SIGNORE rischia di dividere Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio ...

Eventi culturali a Roma per Venerdì 8 - sabato 9 e domenica 10 febbraio : A loro disposizione un programma artistico e culturale di ampio respiro con visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, spettacoli e concerti, oltre naturalmente alla possibilità di ammirare ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Venerdì 8 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 8 febbraio 2019: Liam (Scott Clifton) promette a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che saranno sempre una famiglia e che lui ci sarà sempre per loro. Hope (Annika Noelle) è preoccupata non avendo notizie di Liam… e non si fida di Steffy! Wyatt (Darin Brooks) dice a Bill (Don Diamont) di aver lasciato Katie (Heather Tom), proprio come lui gli aveva chiesto, ma ora tocca al padre onorare ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 4 a Venerdì 8 febbraio 2019 – Ricette e rubriche. : Ventiduesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 4 a ...

Meteo : le previsioni per domani - Venerdì 8 febbraio : Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa a tutti (spoiler: non pioverà da nessuna parte)

Milan-Empoli anticipata : si gioca Venerdì 22 febbraio alle 20.30 : anticipata ancora di un giorno la sfida tra Milan ed Empoli valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Seria A: si giocherà venerdì 22 febbraio alle 20.30. Inizialmente prevista per le ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 7 e Venerdì 8 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio 2019: Dopo che Blanca gli ha detto che il figlio che aspetta è di Samuel, Diego si prepara a lasciare Acacias. Servante fa capire a Juana che tra loro è finita, ma lei gli ride in faccia e gli dà dell’illuso. Lui fa finta di essere spavaldo, ma poi rivela a Martín e Fabiana che soffre per l’assenza di Paciencia. Adela e Simon scoprono che Elvira ha inviato il falso ...

Da Venerdì 8 febbraio tutte le canzoni del festival nella compilation Sanremo 2019 : Milano. tutte e ventiquattro le canzoni degli artisti in gara: la grande musica di questo festival é nel doppio cd

Tutto sullo sciopero dei treni di Venerdì 8 febbraio 2019 : La settimana rischia di concludersi con un venerdì nero per chi intende spostarsi in treno, a causa di uno sciopero nazionale del personale trenitalia indetto dal sindacato Orsa. Gli obiettivi dell’agitazione, come sottolineato nel comunicato ufficiale, sarebbero quelli di ottenere dall’azienda chiarimenti sul numero di assunzioni previste, sulla stabilizzazione dei contratti di somministrazione e sugli effetti che i nuovi ...

