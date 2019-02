Un’emozionata Alessandra Amoroso a Sanremo 2019 canta Io che non vivo con Baglioni e

optimaitalia

(Di giovedì 7 febbraio 2019)presenta il nuovo singolo estratto dall'album 10, Dalla tua parte. Sul palco del Teatro Ariston difesteggia i suoi primi 10 anni di carriera, celebrati con un disco di inediti già nei negozi e una tournée nei palasport di prossimo avvio, per la quale i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.I concerti partiranno il 5 marzo da Torino per chiudersi ad Acireale il 13 maggio dopo più di due mesi particolarmente densi di attività live. A luglio, poi, incontrerà i fan in un evento aperto esclusivamente agli iscritti al suo Fan Club ufficiale.Sul palco del Festival diringrazia il direttore artistico Claudioper gli insegnamenti che da lui ha ricevuto durante il suo percorso artistico."Sei stata la prima persona che mi ha dato una mano", ricorda lante salentina prima di ...