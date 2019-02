Uefa | Ceferin boccia la Superlega | ' noioso vedere sempre PSG - Juve'

Ceferin rieletto presidente Uefa : Aleksander Ceferin è stato confermato presidente della Uefa per i prossimi 4 anni. E' quanto ha deliberato, per acclamazione, l'assemblea del 43esimo Congresso Uefa riunito presso l'hotel Cavalieri ...

Uefa - Ceferin confermato presidente : il dirigente sloveno pronto ad iniziare il secondo mandato : Presso l’hotel Hilton di Roma, il Congresso Uefa ha rieletto come presidente Aleksander Ceferin Aleksander Ceferin è stato confermato presidente dell’Uefa per i prossimi 4 anni. E’ quanto ha deliberato, per acclamazione, l’assemblea del 43° Congresso Uefa riunito presso l’hotel Cavalieri Hilton di Roma. Il dirigente sportivo sloveno, al suo secondo mandato, è a capo dell’Uefa dal settembre 2016. ...

Uefa - Ceferin : «Sul razzismo la Figc ha fatto le scelte giuste» : «Caro Gabriele, non ascoltare le critiche gratuite di alcuni, hai preso le decisioni giuste e hai il nostro sostegno incondizionato per i provvedimenti che hai preso nella lotta contro il razzismo». ...

Lo sloveno Aleksander Ceferin è stato rieletto alla presidenza della Uefa : Si è tenuto oggi a Roma il quarantatreesimo Congresso ordinario della UEFA, l’organo che governa il calcio europeo. Il punto principale all’ordine del giorno era l’elezione del nuovo presidente. Non ci sono state sorprese: lo sloveno Aleksander Ceferin, eletto nel 2016

Uefa - Ceferin sta con Agnelli 'Superlega ucciderebbe il calcio' : ROMA - Il 'no' è categorico. Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, non vuole sentir parlare di Superlega tra i top club d'Europa. Il numero uno della federcalcio europea, nel corso del suo ...

Intesa Uefa-Eca : c'è il memorandum sino al 2024. E Ceferin è pronto a a essere rieletto : L'Europa contro il mondo, strana storia. Il Colosseo non è più chiuso per ferie. I club europei, attraverso l'associazione Eca rappresentata da Agnelli, sempre a Roma si sono schierati al fianco ...

Ceferin si oppone al Mondiale a 48 squadre - la replica di Infantino è durissima : “non decide la Uefa” : Intercettato all’hotel Hilton di Roma, il presidente della Fifa ha replicato con fermezza al numero uno dell’Uefa “Ceferin boccia il Mondiale a 48 squadre? Ne discuteremo, parliamo con tutti e ascoltiamo le federazioni. Poi si vedrà. Non penso che la Uefa partecipi a un Mondiale, sono le federazioni che partecipano e sta a loro esprimersi per prime”. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, intercettato dai ...

Uefa – Linea dura per Ceferin : “Superlega? PSG-Juventus ucciderebbe il calcio ogni settimana. Mondiale a 48 squadre? Dico che…” : Pronto ad essere confermato alla guida dell’UEFA, Aleksander Ceferin conferma la volontà di non voler dare seguito a progetti riguardanti Superlega e Mondiale in Qatar a 48 squadre Aleksander Ceferin si prepara ad essere riconfermato alla guida dell’UEFA come unico candidato presidente del congresso che si svolgerà domani a Roma. Ceferin sembra avere le idee piuttosto chiare in merito al futuro del calcio internazionale, ...

Ceferin e Agnelli firmano un nuovo memorandum d’intesa Uefa-Eca : Il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, e il presidente dell’Associazione Club Europei (ECA), Andrea Agnelli, hanno firmato oggi a Roma un rinnovato Protocollo d’Intesa (MoU) che avrà validità sino al 2024. Intensificando la stretta collaborazione degli ultimi 11 anni, il memorandum manifesta la volontà della UEFA e della ECA di continuare a collaborare con fiducia reciproca e chiarezza […] L'articolo Ceferin e Agnelli firmano ...