Uefa | Al-Khelaifi del Psg nell' Esecutivo

Ufficiale - Al-Khelaifi eletto nel Comitato Esecutivo Uefa : Ora è Ufficiale : Nasser Al-Khelaifi entrerà nel Comitato Esecutivo Uefa come rappresentante dell’European Club Association (ECA). La scelta dell’ECA, che aveva scelto all’unanimità il patron del PSG come rappresentante, è stata ratificata oggi nel corso del 43° Congresso Ordinario Uefa che si sta tenendo in queste ore a Roma, con una elezione unanime. Il Comitato Esecutivo […] L'articolo Ufficiale , Al-Khelaifi eletto nel ...

Tebas chiede che Al-Khelaifi non entri nel Comitato Esecutivo Uefa : Il presidente della Liga sostiene che ci siano in gioco troppi interessi per Al-Khelaifi: dalle questioni del FPF per il PSG ai diritti televisivi. L'articolo Tebas chiede che Al-Khelaifi non entri nel Comitato Esecutivo UEFA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.