Trivelle | il governo in trincea | Niente penali alle compagnie

[Il retroscena] Le compagnie pronte a fare causa al governo per lo stop alle Trivelle : si temono rimborsi miliardari : Hanno ceduto sull'Ilva e sul Tap, potrebbero farlo sulla Tav, ma sulle trivelle i Cinquestelle vanno diritti per la loro strada: nessun passo indietro, anche se la linea della fermezza potrebbe ...

I colossi dell’energia sulle Trivelle : “Siamo pronti a fare causa al governo” : L’Italia rischia di essere costretta a pagare danni molto salati, nell’ordine di milioni o anche miliardi di euro, alle compagnie del settore energetico che saranno costrette a sospendere le loro attività di ricerca, quando il Decreto Semplificazioni diventerà legge. Molte sono pronte a cause o arbitrati, come ha già fatto la britannica Rockhopper ...

Trivelle - Croazia e Montenegro a caccia di idrocarburi. E Ravenna chiede moratoria al governo : La guerra delle Trivelle, con Paesi come Croazia e Montenegro che premono l’acceleratore proprio quando l’Italia fa un passo indietro con uno stop alle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi. Ravenna non ci sta, teme di perdere commesse. Così, dopo un comunicato congiunto tra Confindustria e sindacati, gli enti locali coinvolti chiedono una moratoria al governo con l’esclusione del territorio di Ravenna dalla sospensiva alle trivellazioni. E ...

Trivelle - Emiliano : “La soluzione del governo è un ‘pannicello caldo'” : “La soluzione del governo sulle Trivelle è un pannicello caldo. Come avvenuto già per l’Ilva, dove il M5S ha tradito tutte le aspettative di coloro che si credevano che avrebbero dato la priorità alla salute delle persone, anche per le Trivelle il tradimento è assoluto. Eravamo convinti che avrebbero cancellato l’idea stessa della ricerca di idrocarburi nel Mediterraneo, che è una stupidaggine assoluta, così come pensano tutti ...

Dl Semplificazioni : dalle Trivelle al biotestamento - ma è ancora scontro nel Governo : Approdato in Senato senza esito positivo, il Decreto Semplificazioni continua il suo lunghissimo iter parlamentare, tornando alla Camera. Nato con l'interesse di semplificare le norme in vigore per famiglie e imprese, ha subito una serie di modifiche che l'hanno reso un calderone di nuove riforme. Al centro del dibattito politico c'è il tema delle trivelle, che ha acceso la disputa fra i due partiti al Governo, Lega e Movimento 5 Stelle. ...

Caso Trivelle scuote governo : ministro Costa minaccia dimissioni : A rispondere a stretto giro al ministro Costa il l viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia. Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui visto che ci sono 'atti ...

Governo - c'è un nuovo 'accordicchio sulle Trivelle' : Una politica che invece è il tratto distintivo dei 5 Stelle. L'irritazione si sente nell'aria: sulle trivelle, fanno notare ancora i leghisti, sono stati 'salvati posti di lavoro, garantiti ...

Trivelle - lite al Governo - ma dopo discussione raggiunto un accordo : Roma - La maggioranza trova l'accordo sulle Trivelle. Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell'esame del decreto legge semplificazioni, annuncia l'intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. Il ministro dell'Ambiente Costa si schiera contro le Trivelle. ...

Trivelle - caos nel governo Costa : pronto a dimettermi. Dl semplificazioni in bilico : Ma i tecnici dell'economia, nella loro relazione, hanno sottolineato il rischio di richieste di risarcimento o indennizzo per gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria che potrebbero ...

Cosa sta succedendo nel governo sulla questione Trivelle : Senza un accordo quando si riuniranno la Conferenza dei capigruppo del Senato e, anche se la convocazione ufficiale non è stata ancora diramata, un Consiglio dei ministri che potrebbe servire da ulteriore istanza di chiarimento - lo stallo sul nodo trivelle finirà per travolgere l'intero decreto Semplificazioni. Perché al momento solo su questo punto sembra di registrare una convergenza tra M5s e Lega: se non ci si mette ...

Trivelle - Costa dice no : tensione di governo - : A replicare al ministro attraverso l'Adnkronos, è il viceministro per l'Economia, il leghista : sulle trivellazioni 'Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui' visto che ci sono 'atti ...

