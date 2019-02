Trionfo Paris | è tutto oro quel che luccica nella neve

VIDEO Dominik Paris Campione del Mondo - il superG dell’azzurro : gara mastodontica ad Are - Italia in Trionfo : Dominik Paris è il nuovo Campione del Mondo di superG, l’azzurro ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro nella prima gara maschile della rassegna iridata. L’altoatesino è stato semplicemente superlativo ad Are (Svezia), ha sfoderato tutta la sua potenza e la sua classe proverbiale, ha brillato pur commettendo qualche piccola sbavatura e ha battuto l’intera concorrenza: oggi il nostro portacolori era semplicemente il ...

Sci alpino - Dominik Paris CAMPIONE DEL MONDO! Leggenda immortale - Trionfo da fenomeno in superG : La medaglia d’oro che ti cambia la vita, da campionissimo a fuoriclasse immortale. Dominik Paris è CAMPIONE del mondo. L’azzurro ha realizzato l’impresa più bella della carriera ai Mondiali di Are (Svezia), trionfando in un superG difficilissimo, nel quale è riuscito a sfruttare al meglio le sue doti da scivolatore e chiudendo davanti a tutti nonostante un vistoso errore nel finale. In una gara tiratissima, questa volta i ...

Trionfo di Paris nella discesa di Kitzbuhel : è la quarta vittoria sulla pista Streif : Per Paris, 29 anni e 12/o successo in coppa, è la quarta incredibile vittoria sulla pista più famosa, difficile e spettacolare del mondo, dopo quelle nelle discese del 2013 e del 2017 e nel superG ...

Sci alpino - Pagelle Discese Cortina e Wengen 2019 : Kriechmayr e Siebenhofer in Trionfo - Buzzi si infortuna - Paris e Innerhofer sottotono : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Wengen e la discesa femminile di Cortina d’Ampezzo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle dei protagonisti e degli azzurri di spicco. DISCESA LIBERA Wengen: VINCENT Kriechmayr: 10. Questa volta è lui l’Imperatore della Classicissima, l’austriaco domina la pista del Lauberhorn con una disinvoltura e una classe proverbiale. Prova di ...

Bormio - Dominik Paris vince anche il SuperG : Trionfo azzurro in Coppa del mondo di sci : Incredibile doppietta per Dominik Paris. Il velocista azzurro vince anche il SuperG di Bormio di Coppa del mondo di sci dopo essersi aggiudicato venerdì la discesa libera davanti all'altro azzurro Innerhofer. Per Paris appena un centesimo di vantaggio sull'austriaco Matthias Mayer e 46 sul norvegese