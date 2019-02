Triathlon | World Cup Città del Capo 2019 | sette azzurri per l’esordio internazionale

oasport

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Sta per partire la stagionedel: adel, in Sudafrica domenica 10 febbraio si terrà la prima tappa dellaCup, che proporrà agli atleti in gara una sprint. La competizione si terrà su 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa: Joel Filliol ha selezionato per l’esordio stagionaleA difendere i colori italiani saranno: Gregory Barnaby (707), Gianluca Pozzatti (707), Matthias Steinwandter (C.S. Carabinieri), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre), Giorgia Priarone (707) e Verena Steinhauser (Project Ultraman), che saranno accompagnati dal team leader Andrea D’Aquino e dal fisioterapista Matteo Santoli.La gara scatterà alle ore 13.15 italiane per le donne e due ore più tardi per gli uomini. Molti i big mondiali che non salteranno il primo evento dell’anno: ci saranno tra gli ...