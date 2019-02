Triathlon | i convocati dell’Italia per la tappa di World Cup di Città del Capo Joel

oasport

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Sta per partire la stagione 2019 del: adel, in Sudafrica domenica 10 febbraio si terrà la primadellaCup, che proporrà agli atleti in gara una sprint. La competizione si terrà su 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa:Filliol ha selezionato per l'esordio stagionale sette azzurri.Di seguito l'elenco completo degli italiani in gara:Gregory Barnaby (707) Gianluca Pozzatti (707) Matthias Steinwandter (C.S. Carabinieri) Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre) Giorgia Priarone (707) Verena Steinhauser (Project Ultraman)