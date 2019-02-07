Traffico Roma del 07-02-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULERE, TRA STTEBAGNI E TIBURTINA E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E VIA APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DI MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO E DA PRENESTINA E TIBURTINA Traffico INCOLONNATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR ...
Traffico Roma del 07-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULERE, TRA STTEBAGNI E TIBURTINA E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E VIA APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DI MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO E DA PRENESTINA E TIBURTINA Traffico INCOLONNATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR ...
Traffico Roma del 07-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULERE, TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E VIA APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DI MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO E TRA PRENESTINA E TIBURTINA Traffico INCOLONNATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 07-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E L’ALLACCIAMENTO AL GRA, DOVE, DA QUI, SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA SINO ALLO SVINCOLO DI VIA APPIA. CIRCOLAZIONE RALLENTATA POI IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, DAL ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALL’ARDEATINA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO PER UN INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA ALL’ALTEZZA DI VIUA CAMPANIA; SU VIA MERULANA ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, ANCORA RALLENTAMENTI E CODE IN SMALTIMENTO DA VIA TRIONFALE A VIA SALARIA: SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER ALTR INCIDENTI SI RALLENTA CON CODE DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E DALLA PISANA ALLA VIA AURELIA LUNGO LA ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA MOLTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA: CI SONO LUNGHE CODE DA VIA DI BOCCEA FINO A VIA SALARIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. SULLA VIA CASSIA NUOVA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA MOLTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA: CI SONO LUNGHE CODE DA VIA DI BOCCEA FINO A VIA SALARIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. SULLA VIA CASSIA NUOVA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA MOLTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA: CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA CASAL DEL MARMO FINO A VIA SALARIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. IN VIA ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LUNGHE CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; CODE A TRATTI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. IN VIA NOMENTANA NUOVA PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA IN ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 15;20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA TRIONFALE A VIA SALARIA. CODE A TRATTI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. CODE SU VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 15;20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA; CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA PER Traffico. IN VIA NOMENTANA NUOVA PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA IN ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 15;20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA; CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA PER Traffico. IN VIA NOMENTANA NUOVA PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’OSSOLA IN ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 13;20 M.Barbara Taormina Traffico REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT UN INCIDENTE IN CITTA’ E’ AVVENUTO ALLA GARBATELLA SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANTONIOTTO USODIMARE . PER LAVORI NOTTURNI CHIUSA LA RAMPA DI ENTRATA SU VIA SALARIA ALL’ ALTEZZA DI VIA CORTONA A CAUSA LAVORI DI MANUTENZIONE IN DIREZIONE GRA, DALLE 22:00 DI STASERA ALLE 06:00 DEL 13 ...
Traffico Roma del 06-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 13;20 M.Barbara Taormina Traffico REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT UN INCIDENTE IN CITTA’ E’ AVVENUTO ALLA GARBATELLA SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANTONIOTTO USODIMARE . PER LAVORI NOTTURNI CHIUSA LA RAMPA DI ENTRATA SU VIA SALARIA ALL’ ALTEZZA DI VIA CORTONA A CAUSA LAVORI DI MANUTENZIONE IN DIREZIONE GRA, DALLE 22:00 DI STASERA ALLE 06:00 DEL 13 ...
Traffico Roma del 07-02-2019 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 07-02-2019 ore 09:30 (Di giovedì 7 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … MOLTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIORAMAZIONE DI Roma NORD E VIA TIBURTINA, PROSEGUENDO SI STA IN CODA DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD A VIA APPIA; FILE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, DA VIA DI BOCCEA A VIA DEL PESCACCIO E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA TRIONFALE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI CASAL DEL MARMO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE SULLA Roma FIUMICINO IL Traffico è RALLENTATO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR CODE SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DI PORTA MEDAGLIA A VIA DI SPREGAMORE IN DIREZIONE FUORI ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Pasquale II prossimità Via Pietro Bembo possibili rallentamenti causa #incidente - zazoomnews : Traffico Roma del 07-02-2019 ore 08:30 - #Traffico #07-02-2019 #08:30 -
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