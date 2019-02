Tensioni con l' Italia | la Francia richiama l' ambasciatore a Roma | «Attacchi oltraggiosi»

Roma-Parigi - nuove Tensioni al confine : agenti francesi sui treni - ritardi per i viaggiatori : Secondo fonti del Viminale, sempre più frequentemente alcuni agenti della doganale di Parigi salgono a bordo dei treni italiani a Modane per operazioni di controllo che tengono fermi i convogli con forti ritardi per viaggiatori e imprese

Venezuela - Guaidò 'Di Battista ignorante'/ Leader non riconosciuto dall'Italia : Tensioni nel governo : Il presidente del Venezuela, Guaidò, ha parlato stamane dell'Italia, esternando le proprie incertezze in merito alla mancata presa di posizione

Di Maio sulla Tav tira dritto. E consiglia a Salvini di non 'creare Tensioni' : Ieri erano solo indiscrezion i di stampa a riferirlo, oggi - sebbene manchi ancora l'ufficialità - è il vicepremier Luigi Di Maio, all'Aquila per un appuntamento elettorale, a dirlo a chiare lettere: ...

Di Maio sulla Tav tira dritto. E consiglia a Salvini di non "creare Tensioni" : Ieri erano solo indiscrezioni di stampa a riferirlo, oggi - sebbene manchi ancora l'ufficialità - è il vicepremier Luigi Di Maio, all'Aquila per un appuntamento elettorale, a dirlo a chiare lettere: l'analisi costi benefici sulla Tav, al quale il Ministro Danilo Toninelli ha appeso il destino dell'opera, ha dato esito negativo. Ovvero, secondo i tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzare la Torino-Lione costerebbe più ...

Tensioni alla convention Pd - Calenda : "Il partito ha problemi di credibilità" : "Possiamo fare un grande training autogeno oggi, ma c'è un grandissimo problema di credibilità politica nel nostro partito. Ci sono momenti della storia in cui ci si può permettere una battaglia per l'identità, altri in cui va difesa la missione di un movimento.Quando parlo di 'Siamo europei', l'obiezione che mi fanno sempre è che è una cosa del partito democratico, perché c'è un grandissimo problema di credibilità della nostra forza politica. ...

Giuseppe - è il giorno del dolore : in chiesa c'è anche la mamma - Tensioni con la famiglia del padre : Esiste una «folle abitudine al male. Ci fa diventare indifferenti e ci impedisce di cogliere i momenti e le situazioni di crisi. anche le istituzioni fanno sempre più fatica ad...

Carige - Tensioni su decreto - M5s spinge per modifiche - Tria e Lega contrari : Il Movimento 5 stelle spinge per introdurre modifiche e resiste alle pressioni di segno opposto che arrivano dal ministero dell'Economia, sostenuto dalla Lega.

Conte : "Il governo non rischia"Diciotti - nuove Tensioni Lega-M5S : Il premier Giuseppe Conte non teme "nessuna ripercussione" sulla tenuta del governo dopo il vertice di ieri con i due vicepremier per il caso Diciotti. "Questo e' un accordo che nasce da un contratto di governo, c'e' piena concordia tra le parti, non c'e' nessuna divergenza" Segui su affaritaliani.it