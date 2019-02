Tav | Delrio a Travaglio | “Penale non è certa ma dobbiamo restituire soldi alla Ue Merci

ilfattoquotidiano

: #ottoemezzo #TAV, il #Governo nel tunnel Con @graziano_delrio e @marcotravaglio - OttoemezzoTW : #ottoemezzo #TAV, il #Governo nel tunnel Con @graziano_delrio e @marcotravaglio - graziano_delrio : Sbloccare subito i cantieri della Torino-Lione. Ogni mese di ritardo ci costa 75 milioni di euro, intervenga la Cor… - Agenzia_Ansa : #Tav: #Delrio, esposto Pd a Corte Conti su stop appalti. #VIDEO #ANSA -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) “La penale in caso di mancata realizzazione del Tav Torino-Lione? Non è, ma è certo il fatto cheche ci sono stati dati, perché la Ue co-finanzia questo corridoio, noi abbiamo vinto un finanziamento di 813 milioni di euro, oltre aiche sono stati già spesi”. Lo afferma a Otto e Mezzo (La7) l’ex ministro dei Trasporti Graziano, attualmente deputato Pd, che difende con forza il Tav Torino-Lione. E spiega, in un confronto col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco: “Noi abbiamo 44 milioni di tonnellate di interscambio con la Francia. Il 93% di questeviaggia su tir. Non è vero quello che lei ha detto sul fatto che lenon ci siano. Leci sono, ma viaggiano in maniera sbagliata. E non è vero che l’interscambio con la Francia non è cresciuto. Nel 2017 è aumentato ed è arrivato fino a 86 ...