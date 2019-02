Taglio parlamentari | primo sì del Senato | come cambierà il Parlamento

Taglio parlamentari - arriva il primo sì : Con voti 185 favorevoli, 54 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge che riduce il numero dei parlamentari, prevedendo di passare da 315 a 200 senatori e da 630 a 400 deputati.

Taglio dei parlamentari - arriva il primo sì del Senato : Con voti 185 favorevoli, 54 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge che riduce il numero dei parlamentari, prevedendo di passare da 315 a 200 senatori e da 630 a 400 deputati. Si tratta della prima delle quattro letture previste per i disegni di legge di riforma costituzionale. Il testo passa ora alla Camera. Trattandosi d...

Taglio numero parlamentari - il Senato approva il ddl : contrari PD e LeU : Primo via libera del Senato della Repubblica al disegno di legge costituzionale che prevede il Taglio dei parlamentari: i deputati passeranno da 630 a 400, i Senatori da 315 a 200. Esulta il Movimento 5 Stelle, molte critiche dal Partito Democratico: "Non è il Taglio delle poltrone, rischia di essere il Taglio della democrazia rappresentativa".Continua a leggere

Taglio parlamentari - oggi vota il Senato. Riunione Pd : confermata la linea del No : A Palazzo Madama è il giorno del voto sul Taglio di 345 parlamentari. Un provvedimento su cui, sulla carta, dovevano essere tutti d’accordo: come oggi questa maggioranza, in passato anche Partito democratico e prima ancora Forza Italia avevano infatti proposto di ridurre il numero degli eletti se non di abolire proprio l’elezione del Senato. Ma, come emerso già chiaramente ieri con gli attacchi del Pd che ha parlato di ...

Taglio parlamentari - verso primo voto in Senato. Pd : “E’ taglio della democrazia”. M5s : “Scuse banali contro la riforma” : I partiti si preparano a votare sul taglio dei parlamentari. E se sulla carta sono tutti o quasi d’accordo sulla riduzione degli eletti alle Camere, dalla maggioranza alle opposizioni, il voto unanime sul disegno di legge di riforma costituzionale sembra al momento un obiettivo quasi irraggiungibile. Il testo deve affrontare quattro passaggi tra Camera e Senato e per evitare il referendum popolare, dovrebbe ottenere il consenso dei 2\3 ...

Taglio parlamentari - Maiorino (M5s) : “Sogno di tutti italiani”. Le opposizioni : “La democrazia non è un costo” : In Senato è in corso la discussione generale sulla proposta di riforma costituzionale targata M5s sul Taglio del numero dei parlamentari. Secondo Alessandra Maiorino (M5s) “è il sogno di tutti italiani, e finalmente con questo governo diventerà realtà”. Le opposizioni, con Pd, FI e LeU in testa, si dicono d’accordo con la riduzione di deputati e senatori ma contestano il contenuto della riforma, che per Andrea Causin “è ...

Il Taglio del numero dei parlamentari ha mosso i primi passi al Senato : primi passi, in aula al Senato, per il disegno di legge (ddl) costituzionale sul taglio dei parlamentari, ritenuto dalla maggioranza uno dei pilastri, assieme a quello sul referendum propositivo attualmente all'esame della Camera, delle riforme istituzionali da portare a compimento in questa legislatura. A Palazzo Madama, nel pomeriggio, ha preso il via la discussione generale del provvedimento, che ha fatto registrare una prima polemica a tempo ...