Supernatural 14X13: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

cubemagazine

: Supernatural 14x13 Sneak Peek #2 'Lebanon' (HD) Season 14 Episode 13 Sneak Peek #2 - TrailerEpic : Supernatural 14x13 Sneak Peek #2 'Lebanon' (HD) Season 14 Episode 13 Sneak Peek #2 - vcentvalentine : Supernatural 14x13 Sneak Peek #2 'Lebanon' (HD) Season 14 Episode 13 Sne... - sudsalento : New promo : Supernatural 14x13 Promo 'Lebanon' 300th Episode -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)Lebanon va in onda sulla The CW americana giovedì 7 febbraio 2019. Torna così la serie tv su angeli, demoni e sovrannaturale con Jensen Ackles e Jared Padalecki. Di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SU #Il prossimo episodio della quattordicesima stagione disi intitola Lebanon, come cittadina situata a Smith County, Kansas. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. Sam e Dean ricercano nell’occulto una soluzione al loro ultimo problema. Invece di una risoluzione, però, trovano molto più di quanto si aspettassero.Negli USA l’episodio va in onda sulla The CW giovedì 7 febbraio 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano non ...