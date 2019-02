Suor Cristina | dall’Italia agli Usa | l’esibizione che ha fatto impazzire tutti

caffeinamagazine

: RT @yleniaindenial: 2000: probabilmente tra una 10 anni le macchine voleranno. 2019: SUOR CRISTINA SI ESIBISCE SULLE NOTE DI BORN THIS WAY… - GloriaIlove1D : RT @yleniaindenial: 2000: probabilmente tra una 10 anni le macchine voleranno. 2019: SUOR CRISTINA SI ESIBISCE SULLE NOTE DI BORN THIS WAY… - loe_daewon : RT @itswhowewannabe: ok amici viviamo davvero in una linea temporale in cui suor cristina si esibisce di fronte a rupaul - symphood : RT @yleniaindenial: 2000: probabilmente tra una 10 anni le macchine voleranno. 2019: SUOR CRISTINA SI ESIBISCE SULLE NOTE DI BORN THIS WAY… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Che fine ha? La religiosa era divenuta una star dopo aver partecipato a The Voice of Italy qualche tempo fa e, dopo aver trionfato nel programma grazie a J Ax, è scomparsa per un lungo periodo dalla televisione. Era il 2014 quandocomparve per la prima volta sugli schermi tv cantando “No one” di Alicia Keys, da allora ne ha fatta di strada e ha raggiunto il sogno di diventare una cantante.Durante la finale del programma cominciò a circolare il suo inedito scritto da Neffa: Lungo la riva. Purtroppo il singolo non incontrò però un grande favore di pubblico e le vendite rimasero basse. Dopo il trionfo il 10 novembre 2014 uscì Sisterpubblicato dalla Universal e anticipato dal singolo Like a Virgin. Anche lì ascolti e vendite non proprio da urlo. Fra i brani più discussi del disco c’è stata la cover di “Like a Virgin” grande successo di Madonna. ...