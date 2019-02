Strepitoso Paris | oro in superG ai Mondiali | Il mio sogno è realtà | questa medaglia

Sci - Discesa Kitzbuhel : Strepitoso Dominik Paris! Terza vittoria sulla Streif : È un trionfo, il terzo in Coppa del Mondo in questa stagione , per l'azzurro. Bene anche Christof Innerhofer che non riesce però a tenere il passo del suo connazionale: all'arrivo è terzo nella ...

LIVE Sci - SuperG Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Dominik Paris Strepitoso terzo! Vince Max Franz : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...