Stintino | ripuliti dalla plastica gli scogli del litorale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Una decina di buste, oltre a un cassonetto per la raccolta dellacolmo, sono il risultato del lavoro fatto mercoledì mattina dagli operai del Comune di, intervenuti per ripulire da una grande quantità di rifiuti plastici gliche guardano la torre della Pelosa. Le mareggiate dei giorni scorsi, infatti, hanno accumulato suglie sull’arenile della Pelosa una grande quantità die di rifiuti di ogni genere.«È stato un gran daffare – commenta Martino Cugusi, delegato dal sindaco all’Ecologia e Ambiente – ma alla fine abbiano riportato la situazione alla normalità. Tutto il materiale è stato raccolto e conferito in discarica».Questa mattina, invece, gli operai sono ritornati sulla spiaggia gioiello del paese per un’opera di rifinitura. Sulla battigia sono stati raccolti altri rifiuti portati dalle mareggiate dei giorni scorsi, ...