Stefano Pillastrini nuovo allenatore della Grissin Bon

Basket - Devis Cagnardi esonerato da Reggio Emilia. Stefano Pillastrini in pole per la successione : La sconfitta nel match salvezza di Torino è costata la panchina di Reggio Emilia a Devis Cagnardi. Finisce così la sua prima esperienza da capo allenatore dopo quasi 15 anni passati nello staff della Pallacanestro Reggiana, prima come allenatore delle giovanili e poi come vice per numerose stagioni di Max Menetti. L’esonero di Cagnardi è soltanto l’ultimo episodio di un’annata complicatissima per la Grissin Bon, cominciata ...