Stai zitto per la miseria La reazione di Tria tradisce il nervosismo per il

Tria furioso con Brunetta 'Ma Stai zitto' : in Aula è bagarre - Fico lo riprende (VIDEO) : La Camera dei Deputati torna ad essere lo scenario di scaramucce verbali abbastanza plateali tra un esponente del governo presieduto da Giuseppe Conte e uno dell'opposizione. Stavolta i protagonisti sono il ministro dell'Economia Tria e Renato Brunetta di Forza Italia. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento del presidente Roberto Fico che ha richiamato all'ordine anche il leader del Mef. Parla Tria , subito scaramucce verbali La ...

