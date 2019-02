Stadio Milan-Inter | Scaroni | ' Avremo il migliore impianto al mondo'

Inter - Antonello : 'Partnership con il Milan per i servizi dello Stadio' : Partnership di questo tipo sono fondamentali per la nostra crescita e per la crescita del nome Inter nel mondo'. Com'è nata la possibilità di iniziare questo nuovo percorso insieme? 'Sono bastati ...

Stadio - Inter e Milan unite : "Facciamolo in tempi brevi" : Alessandro Antonello e Paolo Scaroni Paolo Scaroni, presidente del Milan e Alessandro Antonello, ceo Corporate dell'Inter spingono verso il futuro. In cantiere c'è il progetto che cambierà volto a San ...

Stadio - Inter e Milan unite : "Facciamolo in tempi brevi" : Noi, a Milano, capitale del calcio mondiale, dobbiamo prendere le esperienze migliori al mondo e metterle tutte nel nostro nuovo Stadio'. Gasport

Nuova partnership per Milan ed Inter : ecco Fratelli Beretta - le novità sullo Stadio : Importante giornata quella andata in scena presso la sede del Gruppo Beretta. Paolo Scaroni, presidente del Milan e Alessandro Antonello, ceo Corporate dell’Inter, hanno celebrato la Nuova partnership tra i due club e l’azienada. Fratelli Beretta diventa ‘Official Partner’ del Milan e ‘Official Supplier’ dell’Inter, durante l’incontro di oggi sono state anche condivise le prime linee ...

Milan - Scaroni : «San Siro? Meglio costruire uno Stadio nuovo» : Sono convinto che avremo il migliore stadio del mondo ". Dopo gli aggiornamenti sul nuovo stadio della Roma , anche Milan e Inter sembrano intenzionati a cambiare e pensare al futuro, ristrutturando ...

Milan - Scaroni : "Inisieme all'Inter avremo lo Stadio più bello del mondo" : Ora ci siamo lanciati insieme in questo progetto stadio e ci credo moltissimo, avremo lo stadio più bello del mondo ". "Avvaloro quanto detto dal presidente Scaroni - gli ha fatto eco Antonello - ...

Stadio Milan-Inter - Scaroni : 'Daremo a Milano uno Stadio di grande livello' : "Sono convinto che avremo il miglior stadio del mondo". Parola di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che si è detto convinto che che l'imminente opera che vedrà un ammodernamento di San Siro potrà dare grandi benefici a Milan e Inter, oltre che ...

Milan - Scaroni : 'No a un nuovo Stadio - avanti con l'Inter a San Siro' : Ci siamo lanciati nel progetto stadio, sono convinto che avremo il miglior stadio del mondo '. L'ad dell' Inter Andrea Antonello ha aggiunto: 'Gestire lo stadio Meazza significa quasi gestire una ...

Il piano di Milan e Inter : “Uno Stadio come l’Amsterdam Arena” : Gli intenti sono chiari, anche se resta ancora una incognita non di poco conto. Milan e Inter vanno avanti insieme sul progetto per lo stadio, guardando però anche oltre. «È intenzione delle società predisporre un progetto che abbia l’obiettivo non solo di valorizzare lo stadio ma, per il suo tramite, di operare una più ampia […] L'articolo Il piano di Milan e Inter: “Uno stadio come l’Amsterdam Arena” è stato ...

San Siro - l’assessore Maran : “Proposta positiva : Milano merita un grande Stadio” : "Bene che Milan e Inter stiano collaborando per una proposta condivisa, era quello che auspicavamo", ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Maran. L'articolo San Siro, l’assessore Maran: “Proposta positiva: Milano merita un grande stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

San Siro - Inter e Milan preparano la proposta per riqualificare l'area dello Stadio : Inter e Milan stanno preparando una proposta di riqualificazione di San Siro da presentare al Comune di Milano. Questo è il senso della lettera con cui i club hanno risposto all'Amministrazione, che ...

Milano - targa allo Stadio per Francesco che ha combattuto per rendere il Meazza accessibile ai disabili : Una tenacia incredibile nel difendere i diritti dei più deboli, la voglia di abbattere le barriere architettoniche e una passione insaziabile per il calcio. Il suo obiettivo era rendere San Siro accessibile al 100% anche a quei tifosi con disabilità motoria grave. Questa la sfida vinta da Francesco Gallone, 22enne con tetraparesi spastica che il Comune di Milano ha voluto omaggiare mercoledì 30 gennaio dedicandogli una speciale cerimonia ...

Milan - crescono i ricavi da Stadio : +22% a 16 - 9 milioni nel girone d’andata : A parità di partite e di big match disputati crescono i ricavi da stadio dei rossoneri, anche per un maggiore costo dei biglietti. L'articolo Milan, crescono i ricavi da stadio: +22% a 16,9 milioni nel girone d’andata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Genoa-Milan - i tifosi rossoblù : 'Noi fuori dallo Stadio' : 'Noi staremo fuori' dallo stadio. Lo annuncia la tifoseria organizzata della Gradinata Nord del Genoa che conferma la volontà di disertare la sfida tra Genoa e Milan di lunedì prossimo alle ore 15. '...