Speciale difesa | Libia | procura Tripoli ordina custodia cautelare per capo Autorità

Speciale difesa : Grecia - ministro Pappas - assicurata maggioranza in parlamento per ratifica accordo di Prespa : Lo ha dichiarato il ministro per la Politica digitale, telecomunicazioni e i media ellenico, Nikos Pappas in un'intervista all'emittente pubblica "Ert". Pappas ha osservato che tutte le parti sono a ...