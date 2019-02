Spazio | l’ultimo scatto del cacciatore di pianeti Kepler

Spazio : in orbita l’ultimo gruppo di satelliti Iridium® NEXT : l’ultimo gruppo di satelliti Iridium® NEXT, costruiti da Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stato lanciato con successo dalla base militare di Vandenberg in California. Grazie a questo ottavo lancio riuscito con successo, la flotta Iridium NEXT è ora completa ed operativa. La costellazione operativa comprende 66 satelliti ad un’altitudine di 780 chilometri ed è organizzata in sei piani orbitali con 11 satelliti ...