“Sono il figlio illegittimo del principe Carlo e Camilla | Diana lo sapeva” | il segreto

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Si chiama Simon Charles Dorante-Day, è australiano, ha 52 anni e dice di essere ildele di. Non solo, l’uomo ha rivelato anche che lassaera a conoscenza di tutto: “Crediamo chesapesse della mia esistenza e che avesse messo insieme tutti i pezzi. Penso – ha raccontato in un’intervista a New Idea – chefosse arrivata al punto in cui stava cercando risposte sulla sua vita, su come si fosse sbagliata, e che stesse per renderlo pubblico”. A dare la notizia è il tabloid britannico Sun, che spiega come Simon Charles Dorante-Day abbia aperto una pagina Facebook in cui si fa chiamare “Prince Simon” e non perda occasione per far notare la sua somiglianza con i membri della famiglia reale, soprattutto ilL’uomo vive in Australia, è nato il 5 aprile 1966 a ...