Slittino | Patrick Rieder si è fratturato la caviglia sinistra L’azzurro termina la

Rastner si è procurato una frattura complessa della caviglia sinistra e purtroppo deve terminare la stagione in anticipo. Il 26enne, che gareggia insieme a Ludwig Rieder nel doppio, si è infortunato durante un allenamento a Oberhof dove nel weekend si disputerà una tappa della Coppa del Mondo 2019 di slittino. L'altoatesino è stato ricoverato e operato presso l'ospedale di Suhl, la prima diagnosi parla di un paio di mesi per il ritorno all'attività fisica: rivedremo l'azzurro in gara direttamente il prossimo anno.