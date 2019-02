Skoda Kodiaq RS | prova del SUV sportivo

Škoda : dopo Kodiaq e Karoq - la famiglia SUV si allarga ancora : Il costruttore ceco svela un teaser del prossimo SUV che verrà presentato in occasione del prossimo Salone dell'auto di...

Nuova Skoda Kodiaq 7 TECH : sicurezza e flessibilità al top [FOTO e PREZZO] : La più avanzata sicurezza attiva e la migliore flessibilità , con motorizzazione 2.0 TDI 150 CV DSG e trazione anteriore o 4×4 La gamma del grande suv Skoda si arricchisce con l’introduzione della Nuova versione Skoda Kodiaq 7 TECH pensata per le esigenze di chiunque sia alla ricerca di flessibilità , capacità di carico, connettività e della migliore sicurezza attiva. Kodiaq 7 TECH offre di serie i sette posti, il pacchetto completo di ...

Skoda Kodiaq RS - per famiglie numerose e molto veloci : Per comprendere a fondo il significato e il ruolo della Skoda Kodiaq RS bisogna scordarsi un momento dei numeri e delle sigle e assumere un punto di vista squisitamente commerciale. Attualmente il top di gamma della SUV boema è rappresentato dalla versione 2.0 TDI DSG 4x4 da 190 CV che costa poco più di 42.000 euro. La RS si pone dunque come nuovo riferimento a meno di 50.000 euro, ma offrendo un pacchetto di contenuti che vale molto di più ...