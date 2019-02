Siria | il sacerdote Paolo Dall’Oglio sarebbe ancora vivo

blogo

: Padre Dall'Oglio sarebbe vivo in mano all'#Isis. Il sacerdote gesuita è stato rapito in #Siria nel 2013 - Agenzia_Ansa : Padre Dall'Oglio sarebbe vivo in mano all'#Isis. Il sacerdote gesuita è stato rapito in #Siria nel 2013 - giornalettismo : + + Padre Paolo #DallOglio, il sacerdote gesuita rapito nel 2013 in Siria, sarebbe vivo e in mano all'#Isis. Ne par… - RassegnaSocial : RT @Agenzia_Ansa: Padre Dall'Oglio sarebbe vivo in mano all'#Isis. Il sacerdote gesuita è stato rapito in #Siria nel 2013 -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)È il quotidiano britannico Times a lanciare oggi l'indiscrezione. Ilitaliano, rapito innel 2013,e in mano all'ISIS. Il nome delgesuita, di cui non si hanno notizie certe dal giorno del suo rapimento,emerso in una trattativa che lo Stato Islamico starebbe portando avanti con le forze curdo-arabe inche da tempo, col supporto degli Stati Uniti, hanno circondato le poche porzioni di territorioin mano ai jihadisti.Secondo le fonti curde sentite dal Times, l'ISIS starebbe usandocome merce di scambio insieme ad altri due occidentali rapiti: il giornalista britannico John Cantlie, rapito innel novembre 2012, e un'infermiera della Croce Rossa dalla Nuova Zelanda di cui non è stata resa nota l'identità.L'ISIS, in cambio di un passaggio sicuro che permetta agli ultimi ...