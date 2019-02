Serie A | la 23^ giornata | continua la spettacolare corsa Champions | la Juventus rischia

Analisi e pronostici 23^ giornata di Serie A : trasferta difficile per il Napoli a Firenze : L'ultima giornata di Serie A è stata caratterizzata dai problemi difensivi che hanno causato il pareggio casalingo della Juventus contro il Parma. Sembra cambiare poco in termini di vantaggio in classifica anche se il Napoli ha affondato tre volte l'incolpevole Audero, rosicchiando due punti alla capolista con la vittoria per 3-0 sulla Sampdoria e portandosi così a -9. Stesso distacco che troviamo tra i partenopei e l'Inter, sconfitta a San Siro ...

Pronostici Serie A - 23^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La giornata prende il via con la gara tra Lazio ed Empoli, obiettivo Champions League per la squadra di Simone Inzaghi mentre gli uomini di Iachini non stanno di certo attraversando un buon momento e rischiano la retrocessione. Nella gara del ...

Probabili formazioni Serie A - 23^ giornata : gli schieramenti : Probabili formazioni Serie A – E’ già vigilia di campionato per quanto riguarda la Serie A, in particolar modo il turno prende il via con la gara tra Lazio ed Empoli, la squadra di Simone Inzaghi alla ricerca della continuità per la corsa alla Champions League. Nella giornata di venerdì è invece attesa la risposta della Roma, la squadra di Di Francesco è reduce dall’ottima prestazione contro il Milan ed adesso è alla ...

Pronostici Serie B - 8-9-10-11 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse 23^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 23^ Giornata che si giocherà i giorni 8-9-10-11 Febbraio 2019.Venerdi 8 Febbraio 2019, si apriranno le danze della 23^ Giornata di Serie B dove il Brescia vista la lunga Serie di risultati utili, si è presa la testa della classifica ai danni del Palermo che ora è costretto ad inseguire.Naturalmente c’è la solita gran bagarre per la zona play off e play out. Zone che andremo ad ...

Biglietti Bologna-Genoa come acquistare i tickets per la 23^ giornata di Serie A di calcio : Domenica 10 febbraio si giocherà Bologna-Genoa, match valido per la 23^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un incontro fondamentale per le sorti delle due squadre: i felsinei, infatti, sono reduci dalla vittoria di San Siro contro l’Inter ma occupano sempre il terzultimo posto in classifica e sono sempre in piena lotta per la retrocessione mentre il Grifone ha bisogno di punti per mettersi in ...