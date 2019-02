Seppellito vivo sotto la neve dai genitori perché non sa la Bibbia! Muore a 7 anni

USA - non ricorda la Bibbia : Seppellito vivo sotto neve - fermati genitori e fratello : Un episodio a dir poco raccapricciante, quello che si è verificato qualche tempo fa negli Stati Uniti d'America, precisamente a Newton, in Massachusetts, dove un bambino di appena sette anni, Ethan Hauschultz, è stato seviziato e ucciso dai suoi genitori e da uno dei figli della coppia. La sua unica colpa è stata quella di non ricordare a memoria la Bibbia. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Giornale, infatti, quei tredici versetti che ...