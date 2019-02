Sepolti vivi in carcere | i 51 detenuti fantasma che non vedono la luce

ilgiornale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La domanda inevitabile è: fin dove ci si può spingere? Può un paese civile, in nome della lotta al crimine, seppellire degli uomini sotto il livello del suolo, come fanno a Bancali, il-inferno vicino Sassari, dove hanno scavato nel terreno celle in cui ladel giorno non entra mai?Lì sotto vivono 87 dei 748 italiani che per lo Stato sono il piano più alto del crimine. Sono isottoposti al 41-bis, ilduro che dai tempi della strage di Capaci viene usato per spezzare i legami con l'esterno degli uomini del clan: ma anche per fiaccarne la resistenza, per spingerli alla resa. Ed è già un regime difficile da sopportare, fatto di regole stringenti e anche di divieti apparentemente assurdi. Eppure per una piccola parte di loro, lo Stato ha deciso di andare più in là. Sono i cinquantuno.È un rapporto choc, quello che il Garante nazionale deiha ...