Segretario Generale NATO | Alleanza vuole salvare trattato INF

Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente e Minenna Segretario generale : L'intesa politica su Savona, nome sul quale il Quirinale non avrebbe obiezioni, deve essere corroborata dalla verifica delle incompatibilità ex legge Frattini e legge Madia, in corso in queste ore ...

Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente e Minenna Segretario generale : «accordo su Savona presidente Consob». Così fonti della Lega confermano di buon mattino l'intesa nella maggioranza per il passaggio del ministro degli Affari europei alla poltrona lasciata libera da Mario Nava lo scorso settembre. Marcello Minenna, sponsorizzato dall'ala ortodossa del M5S, segretario generale. Ma quest'ultimo passaggio spetta ai commissari. Alle 12 il Consiglio dei ministri...

Consob - Savona verso la presidenza Minenna Segretario Generale Accordo M5S-Lega : ROMA Litigano un po' su tutto, almeno così sembra, ma quando c'è da decidere nomine, l'intesa alla fine la trovano. Anche per la presidenza della Consob l'Accordo sembra a portata di mano. Il ministro ...

Cgil - Congresso : Landini Segretario Generale - Colla e Fracassi vice : Ad esempio sulla Tav : "La politica del blocco generalizzato di tutte le grandi opere decisa da questo governo non è una scelta intelligente". Quanto al decreto che introduce il bonus/malus a seconda ...

Cgil - Maurizio Landini eletto Segretario Generale : sì dal 92.7% : Camusso chiede, infatti, chiede a Landini di cancellare qualsiasi ambiguità nel rapporto con la politica. Ma Landini più di una volta dice di non voler fondare un nuovo partito. In molti se lo ...

Cgil - Maurizio Landini eletto Segretario Generale : “Serve sindacato forte e unito” : Maurizio Landini è stato eletto segretario generale della Cgil: succederà a Susanna Camusso. Il suo obiettivo è quello di "guidare una Cgil unitaria e dare continuità a quello che abbiamo fatto in questi anni. La Cgil o è una o non è, o è plurale o non è". Nominati vice-segretari Vincenzo Colla e Gianna Fracassi.Continua a leggere

Cgil - Maurizio Landini Segretario generale. Furlan : Cisl pronta a lavorare insieme per unità sindacato : Maurizio Landini, già indicato come successore di Susanna Camusso, è il nuovo Segretario generale della Cgil. E' stato eletto a Bari dall'Assemblea generale della confederazione con il 92,7% dei ...

Cgil - Maurizio Landini è il nuovo Segretario Generale - : L'ex numero uno Fiom eletto con il 92,7% di sì. "Il risultato parla da solo. È una grande prova di unità, di democrazia", ha detto. Poi è sceso in platea per abbracciare Susanna Camusso e ringraziarla.

Landini eletto Segretario Generale Cgil con il 93% dei voti : Di fonte alla frantumazione della rappresentanza politica del lavoro e della sinistra, serve un'organizzazione unita, capace di affrontare complessità dei problemi». il primo giorno del nuovo ...

Cgil - Maurizio Landini eletto Segretario Generale del sindacato : Primo obiettivo della Cgil sarà il contrasto alle scelte del governo in materia di economia, lavoro, fisco. Nel suo intervento Landini ha infatti ribadito che la lotta per i diritti della classe ...

Cgil - Maurizio Landini eletto Segretario Generale : sì dal 92.7% : Maurizio Landini è il nuovo segretario generale della Cgil: dopo una corsa a due per la leadership, che, fino all'ultimo, ha rischiato di spaccare la confederazione di Corso d'Italia oggi è arrivata l'...

Cgil - sarà Maurizio Landini il nuovo Segretario generale : sarà Maurizio Landini il nuovo segretario della Cgil. L'intesa è arrivata nella notte al congresso in corso a Bari. Vincenzo Colla, attuale numero uno del sindacato in Emilia Romagna, sarà il vice ...

Maurizio Landini - chi è il futuro Segretario Generale Cgil : E' un libro-intervista in cui lo stesso Landini ripercorre l'intera vicenda Fiat dal rapporto con Sergio Marchionne a quello con gli altri sindacati, passando per il mondo della politica. Nel 2015 ha ...