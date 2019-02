Se hai tanti chili da perdere e poco tempo segui “la dieta liquida”

caffeinamagazine

: Traduco Elite FMI per M5S Lezzi/Caselli: quanto hai tanti debiti e ti indebiti ancora di piu’, non per investire in… - davidealgebris : Traduco Elite FMI per M5S Lezzi/Caselli: quanto hai tanti debiti e ti indebiti ancora di piu’, non per investire in… - AnnaAscani : @MassimGiannini @repubblica @bobogiac Vedo che sei ancora preso dal distribuire colpe e non ti accorgi che parte di… - giomalago : Hai fatto dello #sport il fedele compagno di viaggio per affrontare una sfida impossibile. Ci hai insegnato a corre… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Dimagrire ine senza fatica è il sogno di chiunque. Ebbene, ladei liquidi promette di realizzare il vostro sogno. Si tratta infatti di unache non solo fa sgonfiare in tempi brevi, ma ripristina anche i valori metabolici alterati. Come dice il nome, laliquida prevede l’assunzione solo di cibi liquidi. Frullati, centrifugati, succhi di frutta e verdura: ecco cosa si consuma se si segue laliquida. Beh, la “fregatura” ci doveva pur stare. Fregatura, poi, si fa per dire perché queste bevande sono energetiche e offrono all’organismo i nutrienti di cui ha bisogno. Però, certo, cenare con un centrifugato non è come cenare con una bella fetta di carne, questo bisogna ammetterlo.E consumare da 3 a 5 pasti liquidi può non essere abbastanza gratificante per il palato. Laliquida è unapiuttosto estrema e prima dirla è opportuno chiedere un ...