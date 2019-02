Scintille tra Francia e Italia | Parigi richiama il suo ambasciatore

Scintille su Travaglio jr : La mia idea è nata dalla volontà di accostare la cosa più vecchia, la nostra Carta costituzionale, con la cosa più giovane", il mondo del rap.

F1 - Scintille tra Mercedes e Ferrari : durissimo attacco di Toto Wolff all’indirizzo del Cavallino : Il team principal della Mercedes ha lanciato velenose frecciatine nei confronti della Ferrari, accusata di peccare di modestia Le scintille tra Ferrari e Mercedes sono già cominciate, nonostante manchi ancora più di un mese all’inizio del Mondiale 2019 di Formula 1. A scatenare il polverone ci ha pensato Toto Wolff, accusando i propri rivali di peccare di modestia. Photo4/LaPresse Intervistato ai microfoni del magazine ...

MotoGP - Giacomo Agostini : “Mi aspetto Scintille tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo” : Siamo ormai all’avvio della nuova stagione della MotoGP, tra presentazioni delle moto e primi test all’orizzonte, ma a tenere banco è solamente un argomento: il rapporto interno in casa Repsol Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Come ha riportato l’edizione online di Marca, ha detto la sua anche Giacomo Agostini, leggenda del Motomondiale con i suoi 15 titoli iridati. Il pilota bergamasco ha analizzato questo “Dream ...

Lite tra Cannavacciuolo e Bastianich - Scintille tra gli chef per colpa del riso : Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo hanno due opinioni molto diverse su come va impiattato un risotto. Il primo sostiene che vada nel piatto fondo, il secondo ribatte che bisognerebbe usare ...

"Se ce l'ha con me sbaglia..." : Scintille tra Fazio e Di Battista : ... mica male no? Le coperture sono state trovate , un governo si è preso la responsabilità di trovarli e credo che rilanceranno l'economia, la bacchetta magica non la ha nessuno ma in pochi mesi ...

Ora o mai più Scintille tra Ornella Vanoni e Donatella Rettore : Dietro le quinte del programma “Ora o mai più” condotto da Amadeus, c’è un pò di tensione tra le due coach Ornella Vanoni e Donatella Rettore. La notizia è stata data dal settimanale “Oggi” che, ha specificato che tra le due quella a nutrire maggior risentimento nei confronti della collega sarebbe proprio la Vanoni. Sia chiaro, si tratta solo di voci ma, al momento, molte sarebbero le indiscrezioni trapelate su questa presunta rivalità, però, ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni contro Donatella Rettore : Scintille tra le due coach : Ci sono problemi in vista a Ora o Mai, la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus che dà una seconda possibilità ai cantanti 'dimenticati'. Tra le due coach e storiche...

"Ora o mai più" - Ornella Vanoni contro Donatella Rettore : Scintille tra le due coach : Ci sono problemi in vista a Ora o Mai, la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus che dà una seconda possibilità ai cantanti 'dimenticati'. Tra le due coach e storiche cantanti della musica ...

Formula E - Scintille in pista tra Piquet Jr e Felipe Massa : l’ex Ferrari offeso via radio dal connazionale [VIDEO] : Nel corso delle seconde prove libere dell’ePrix di Marrakech, l’ex pilota della Ferrari è stato attaccato duramente via radio dal connazionale scintille e parole grosse tra Nelson Piquet Jr e Felipe Massa nel corso delle seconde prove libere dell’ePrix di Marrakech, primo appuntamento del Mondiale di Formula E 2019. A causa di un problema occorso sulla propria monoposto, l’ex Ferrari è stato costretto a procedere a ...

Grandi opere - cannabis - dl sicurezza : Scintille fra gli alleati di governo sulla strada per le europee : Di Maio minimizza le tensioni ma con l'inizio del nuovo anno si sono aperte nuove divergenze con il Carroccio -

Rissa Insigne-Keita - Scintille durante il match tra Inter e Napoli : Koulibaly applaude Mazzoleni [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...

Rissa Insigne-Keita - Scintille durante il match tra Inter e Napoli [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...

Scintille tra Vieira e Balotelli - l’allenatore francese shock : “a volte lo appenderei al muro - ma…” : L’allenatore del Nizza ha rivelato che non sono mancati i momenti in cui avrebbe desiderato di appendere al muro Balotelli Resta difficile il rapporto tra Patrick Vieira e Mario Balotelli, in passato compagni di squadra all’Inter e adesso insieme a Nizza nei ruoli di allenatore il primo e giocatore il secondo. foto twitter Nizza Dopo gli attriti di inizio stagione, la situazione sembrava essersi rasserenata tra i due, salvo poi ...

M5s vs Lega - Scintille tra Bonisoli e Salvini sulla riapertura dei Navigli : Il progetto di "scoperchiare" otto chilometri di corsi d'acqua seppelliti dall'asfalto è uno dei cavalli di battaglia del sindaco Pd Sala, ora difeso anche dal ministro dell'Interno