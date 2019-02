Sci di fondo | Coppa del Mondo Lahti 2019 | Federico Pellegrino cerca risposte in vista dei

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -88 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +180 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lahti. Cinque gli azzurri chiamati : Saranno Cinque gli azzurri in gara nel fine settimana nelle gare valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti, in Finlandia: quattro gli uomini, ovvero Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Stefan Zelger e Maicol Rastelli, mentre tra le donne ci sarà la sola Greta Laurent. In programma sabato la sprint individuale in tecnica libera e domenica la team sprint in tecnica classica. Importanti indicazioni in ottica Mondiali, in quanto ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino guida il gruppo azzurro nella tappa di Lahti : l’elenco dei convocati : Cinque azzurri in gara nel fine settimana a Lahti, Pellegrino e De Fabiani guidano il gruppo Sono cinque gli italiani iscritti alla prossima tappa di Coppa del mondo di sci di fondo, programmata sulla pista finlandese di Lahti che due anni fa ospitò i Mondiali. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Maicol Rastelli e Greta Laurent, in programma ci sono una sprint a tecnica ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : quando iniziano? Date - calendario - orari e tv. Il programma completo : Manca sempre meno: dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico. A Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Tutte le rassegne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre per quanto riguarda le gare di fondo, ci sarà anche RaiSport+HD a trasmettere in tv con RaiPlay che ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo una settimana dedicata ai campionati nazionali, riprende la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Il circuito mondiale fa tappa a Lahti, in Finlandia, dov’è in programma un weekend tutto dedicato alle prove sprint, prima individuali e poi di squadra. Si comincia di sabato, con la gara sprint a tecnica libera sia per le donne che per gli uomini, con qualificazioni previste nella mattina e finali nel primissimo pomeriggio. Alla ...

Sci di Fondo – Campionati italiani : De Fabiani si prende la rivincita su Federico Pellegrino : Campionati italiani a Cogne: De Fabiani si prende la rivincita su Pellegrino nella 15 km, Ganz trionfa ancora tra le donne Francesco De Fabiani e Caterina Ganz si confermano i migliori atleti italiani del momento sulle gare distance e a Cogne si laureano campioni nazionali rispettivamente della 15 km maschile e dela 10 km femminile in tecnica classica. In particolare la giovane azzurra, dopo il suo primo titolo nazionale nella sprint ...

