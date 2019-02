Sci alpino | Mondiali 2019 oggi 7 febbraio | programma | orari e tv Il calendario

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Dominik Paris insegue la doppietta superG-discesa : due soli precedenti in passato ai Mondiali. E in combinata…. : Dominik Paris si è laureato Campione del Mondo di superG ai Mondiali di sci alpino ad Are. Per l’altoatesino è la prima medaglia d’oro della carriera, che va a certificare un anno davvero eccezionale per il velocista azzurra, che ha centrato in questa stagione di Coppa del Mondo una straordinaria doppietta a Bormio e soprattutto la quarta vittoria a Kitzbuehel. Le occasioni per salire sul gradino più alto del podio nella rassegna ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Johan Clarey diventa il medagliato “più vecchio” di sempre : Johan Clarey è entrato nella storia dello sci alpino. Il francese ha conquistato oggi la medaglia d’argento nel SuperG dei Mondiali di Are, diventando l’atleta più anziano a salire sul podio in una rassegna iridata. Una straordinaria impresa quella del nativo di Annecy, che a 38 anni e 29 giorni è riuscito a superare il precedente record stabilito dallo svedese Patrick Jaerbyn, che vinse l’argento nel team event nei Mondiali ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : quando tornano in gara Dominik Paris e Sofia Goggia? Date - programma e orari delle discese : Dominik Paris e Sofia Goggia hanno dato spettacolo in questi primi due giorni dei Mondiali di sci alpino: in Svezia i nostri portacolori si sono messi al collo l’oro e l’argento, dando nuova linfa alla storia azzurra di questa disciplina. Il ventinovenne di Merano, però, non ha finito qui la propria rassegna iridata: nei prossimi tre giorni, infatti, sarà di scena per le due prove della discesa libera. La gara, in questo caso, si ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Italia - un inizio da urlo! Siamo (nettamente) la squadra migliore nei due superG disputati : Se ne sono andati i primi due giorni dei Mondiali 2019 di sci alpino, si sono disputati i due superG e l’Italia ne esce trionfante: 2 medaglie (l’oro di Dominik Paris, l’argento di Sofia Goggia), quattro atlete tra le prime dieci e tre uomini tra i migliori otto. Due prove di squadra davvero sbalorditive, la nostra Nazionale ha ruggito ad Are e si è presa la scena, gli azzurri sono stati gli assoluti protagonisti ...

Sci alpino - SuperG Mondiali 2019. Chris Innerhofer : “Quarto è come 20° - magari servirà per vincere”. Mattia Casse : “Contento a metà” : Non c’è solo la vittoria di Dominik Paris nel SuperG dei Mondiali 2019 di sci alpino, l’Italia si è resa protagonista di un’eccellente prova di squadra condita dal quarto posto di Christof Innerhofer e dall’ottavo di Mattia Casse. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Fisi: Christof Innerhofer: “Quarto è come ventesimo, purtroppo contano solo le medaglie. Ma a volte bisogna ...

Le specialità dello Sci alpino - spiegate : Le differenze tra discesa libera, supergigante, slalom speciale e gigante, da leggere in questi giorni di Campionati mondiali

Sci alpino - Pagelle SuperG Mondiali 2019 : Dominik Paris - fuoriclasse incoronato. Innerhofer c’è sempre : Oggi si è disputato il SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Dominik Paris ha vinto davanti a Clarey e Kriechmayr. Di seguito le Pagelle e i voti degli azzurri e degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. Dominik Paris: 10. Ora è davvero diventato grandissimo, un fuoriclasse indiscutibile, un fenomeno nato che si è consacrato definitivamente. Dopo aver vinto tre discese a Kitzbuehel, dopo aver piazzato la doppietta a Bormio, ...

Sci alpino - tutte le medaglie dell’Italia ai Mondiali : Dominik Paris vince il 21° oro - 11 Campioni nella storia : Dominik Paris è entrato nell’Olimpo dello sci italiano, l’altoatesino è diventato l’undicesimo azzurro capace di vincere una medaglia d’oro ai Mondiali. Oggi il 29enne si è imposto in superG ad Are e si affianca così a miti indiscussi come Gustav Thoeni (5), Alberto Tomba (2), Deborah Compagnoni (3), Isolde Kostner (2), Zeno Colò (2). L’Italia non vinceva un titolo iridato dal 2011 con Christof Innerhofer sempre in ...

Sci alpino - il palmares di Dominik Paris. Primo oro ai Mondiali - ma quante vittorie in Coppa del Mondo : Dominik Paris è entrato nella storia dello sci alpino italiano, l’altoatesino si è laureato Campione del Mondo di superG ed è così diventato l’undicesimo azzurro capace di conquistare la medaglia d’oro iridata, rompendo un digiuno che durava addirittura da Garmisch 2011 quando Christof Innerhofer si impose proprio in questa specialità. Il 29enne si è messo al collo la seconda medaglia in carriera ai Mondiali, tornando sul podio ...

Sci alpino - Dominik Paris Campione del Mondo : “Ho trovato il feeling giusto - sogno sempre le medaglie. Italia - che inizio” : Dominik Paris è l’uomo del giorno, il nuovo Campione del Mondo di superG ricorderà per sempre questo mercoledì sulle nevi di Are e non dimenticherà mai la sua prestazione da urlo lungo il pendio svedese che gli ha permesso di mettersi al collo la medaglia d’oro. L’altoatesino ha battuto una concorrenza da urlo e ha vinto la gara più importante della stagione con pieno merito, mettendosi alle spalle tutti gli altri big della ...

LIVE Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 in DIRETTA : DOMINIK PARIS CAMPIONE! Impresa fenomenale dell’azzurro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si apre la rassegna iridata anche per gli uomini. Nella località scandinava andrà in scena la prima battaglia per le medaglie e si preannuncia grande spettacolo, la gara dovrebbe essere molto aperta e con tanti pretendenti al podio: ne vedremo davvero delle belle su un pendio impegnativo che metterà a dura prova tutti gli sciatori e che ...