Scherma – Coppa del Mondo | gli azzurri della spada impegnati a Vancouver e Barcellona

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : da Barcellona a Vancouver - la spada fa il giro del mondo : Dopo un deludente Grand Prix di Doha la spada azzurra si divide tra Barcellona e Vancouver. In Spagna saranno protagoniste le donne, mentre in Canada scenderanno in pedana gli uomini. Proprio a Vancouver l’Italia cerca di ritrovarsi sia a livello individuale sia a squadre. Un fine settimana importante per Davide Di Veroli, che entra nel quartetto della squadra al posto di Enrico Garozzo, ancora bloccato per un problema alla spalla e dunque ...

Scherma - Fioretto maschile e femminile : tutto pronto a Torino per la tappa italiana di Coppa del Mondo : ...alla tappa 'casalinga' con grande fiducia che arriva sia dai risultati delle prima gare stagionali e sia dal poter annoverare nelle fila della delegazione italiana maschile sia il Campione del Mondo ...

Scherma – Fioretto maschile e femminile : tutto pronto a Torino per la tappa italiana di Coppa del Mondo : Cambia la sede dell’evento in virtù del crescente numero di atleti, non si gareggerà più nella doppia sede Sisport-PalaRuffini bensì al PalaAlpitour Scatta il countdown in vista del Grand Prix Fie-Trofeo ‘Inalpi’ di Torino, la tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di Fioretto maschile e femminile in programma da venerdì 8 a domenica 10 febbraio al Pala Alpitour in piazzale Grande Torino. Sarà proprio la sede una ...

Scherma - Coppa del Mondo Torino 2019 : quaranta fiorettisti azzurri in Piemonte per il trofeo Inalpi : Saranno quaranta i fiorettisti azzurri che saliranno in pedana al Pala Alpitour, il palasport più grande d’Italia per numero di posti a sedere, in occasione della tappa torinese del Grand Prix, con particolare riferimento alla Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile. Nel weekend che va dall’8 al 10 febbraio saranno questi i nomi che tenteranno di tenere alto il nome dell’Italia in quel di Torino: Fioretto ...

Scherma – Coppa del mondo di sciabola maschile : fantastico oro per gli azzurri a Varsavia : Trionfo azzurro a squadre per l’Italia nella tappa di Varsavia di Coppa del mondo maschile di sciabola Trionfo azzurro a Varsavia. L’Italia vince la gara a squadre che conclude la tre giorni polacca del circuito di Coppa del mondo di sciabola maschile, tornando sul gradino più alto del podio a distanza di venti mesi dall’ultimo successo festeggiato a Barcellona nel maggio del 2017. Il quartetto italiano, vicecampione del ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : argento mondiale per Visintin e Moioli! Valcepina e Robatscher strepitose in Coppa del Mondo! Italia grandiosa nella Scherma : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato Italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatori azzurri in trionfo a Varsavia : L’Italia torna sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo di sciabola maschile. Un successo azzurro che mancava addirittura dal maggio 2017, quando il quartetto azzurro si impose in quel di Barcellona. Questa volta la cornice del trionfo italiano è Varsavia, con la squadra formata da Luigi Samele, Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrrè. I vice campioni del Mondo hanno sconfitto in una finale emozionante la Francia ...

Scherma - Coppa del Mondo Varsavia 2019 : secondo posto per Luca Curatoli - vince lo statunitense Eli Dershwitz : Luca Curatoli centra un ottimo secondo posto a Varsavia (Polonia), dove si sta svolgendo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di sciabola maschile. L’azzurro è stato sconfitto in finale dallo statunitense Eli Dershwitz, numero uno del ranking, che ha prevalso con il punteggio di 15-9. Un assalto equilibrato nella prima parte, con il campano che ha saputo rispondere bene all’avversario, ma nel momento chiave Dershwitz è stato più ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno in pedana degli sciabolatori a Varsavia : Dopo tre mesi tornano in pedana gli sciabolatori. Era addirittura dall’esordio stagionale di novembre ad Algeri che non ripartiva la Coppa del Mondo di sciabola maschile. In Algeria grandi protagonisti erano stati Luigi Samele ed Enrico Berrè che avevano chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto in una gara che ha visto anche i due coreani Ha Hansol (primo) e Oh Sanguk (terzo). La Corea del Sud è la grande dominatrice della sciabola ...

Scherma - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : azzurre terze nella gara a squadre - successo della Francia : Le sciabolatrici azzurre si confermano sul podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo. L’Italia chiude al terzo posto a Salt Lake City, bissando così il risultato ottenuto nell’opening stagionale di Orléans. Sulle pedane statunitensi il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio vince la finale 3°-4° posto contro la Cina con il punteggio di 45-40. In precedenza le nostre portacolori hanno ...

Scherma - coppa del mondo : l'Italia vince fioretto a squadre a Tokyo : Il successo interrompe un digiuno in coppa del mondo che durava dal 22 gennaio 2017, quando i quattro alfieri azzurri conquistarono il podio di Parigi. Terzo posto invece per la squadra femminile, ...

Scherma - Coppa del Mondo : l'Italia del fioretto trionfa a Tokyo : CDM SCIABOLA: VECCHI TERZA A SALT LAKE CITY - Italia sul podio anche nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City. Merito di Irene Vecchi, che dopo essere partita dalla fase ...

Scherma - Coppa del Mondo Saint Maur 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince la Francia : L’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre di Saint Maur (Francia), dove si è conclusa la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il quartetto azzurro si conferma ancora in terza posizione dopo le prove di Algeri e Katowice, riuscendo a vincere la finale 3°-4° posto contro gli Stati Uniti con il punteggio di 45-37. In gara insieme ad Alice Volpi e Camilla Mancini, erano presenti Elisa Di Francisca ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fiorettisti in trionfo a Tokyo. Immediata rivincita dell’Italia contro gli USA : L’Italia si prende l’Immediata rivincita e conquista la vittoria nella prova a squadre di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Tokyo. Il quartetto azzurro composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha sconfitto in finale gli Stati Uniti per 45-43, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita a Parigi sempre dagli americani. Sul podio ci sale anche la Corea del Sud che ha sconfitto la Russia per ...