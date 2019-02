Sanremo è una noia mortale Ma almeno la musica indie italiana è viva

Sanremo - Achille Lauro : Don Mazzi contro Baglioni - "ha fatto una putt***" : Questa sera, giovedì 7 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx intervista Don Mazzi dopo che Achille Lauro si è esibito sul palco di Sanremo con la canzone Rolls Royce, uno dei nomi più comuni di una pasticca di ecstasy usata tra i giovanissimi. "Il servizio pubblico che

Sanremo 2020 - una modesta proposta di controprogrammazione... : Sanremo 2019 è nel suo clou, ma visto che si pensa già alla prossima edizione, proviamo anche noi a immaginare cosa potrebbe succedere il prossimo anno. Lasciamo però la costruzione della celebrazione dei 70 anni a chi sarà nominato Direttore Artistico (Baglioni sembra intenzionato a tornare ai suoi live) e al suo team autoriale, per concentrarci su un aspetto che negli ultimi anni si è un po' appannato, quello della ...

Rolls Royce di Achille Lauro a Sanremo tra plagi e droga - troppe chiacchiere per una trasgressione inesistente : Rolls Royce di Achille Lauro a Sanremo sembra generare polemiche forzate, dalle quali si dichiara estraneo anche il trapper romano che ha debuttato sul palco del Teatro Ariston nella prima serata del 5 febbraio nella quale si sono esibiti tutti gli artisti in gara. La prima esibizione non è stata sicuramente tra le migliori, ma nemmeno quella che ci si aspettava da un personaggio controverso come quello al quale ci abituati in questo periodo ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la risposta a Matteo Salvini : "Una guerra con lui?" : "Mai stata guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival". Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa a proposito del tweet "Evviva Sanremo" postato mercoledì sera a tarda ora dal vice premier e ministro dell’Interno. Nell’immagine - che sembra

Sanremo - Baglioni e le polemiche : «Con Salvini nessuna guerra» : Il giorno dopo, il clima è un po' più rasserenato, il Festival ha preso il via, gli ascolti della seconda serata hanno tenuto e il direttore Baglioni può tirare un respiro di sollievo insieme ai due ...

Sanremo 2019 - Umberto Tozzi sul palco dell’Ariston : la sua Gloria? Ha accompagnato perfino Leonardo DiCaprio durante una fuga in barca : Certo, Umberto Tozzi non ha scritto solo “Gloria”. Ma è proprio di questo brano che forse vale la pena ricordare qualche dato. La canzone, scritta da Tozzi e Bigazzi, è infatti uno dei brani italiani più ascoltati all’estero: nel 1982 ne è stata realizzata una celebre versione da Laura Branigan che finì alla posizione numero 2 della Billboard Hot 100 e arrivò al primo posto nella classifica americana Cash Box. Gloria è anche ...

Sanremo - Baglioni risponde al tweet di Salvini : "Nessuna guerra" : Continua la querelle che ha scaldato Sanremo già prima della sua serata iniziale. La polemica sui migranti, esplosa durante la conferenza stampa di lancio del Festival, tiene ancora banco. E se ieri sera Pio e Amedeo hanno provato a chiudere la disputa con la loro inconfondibile ironia, riuscendo a strappare a Salvini un tweet divertito, ora è Baglioni a mettere un punto (forse) definitivo sulla vicenda."Non c'è mai stata una 'guerra' con ...

Al Bano Vs Claudio Baglioni/ Sanremo 2019? 'Una noia mortale!' - sarà lui il prossimo conduttore? : Al Bano contro Claudio Baglioni e il suo Sanremo 2019: 'Noioso', sarà lui a condurre la prossima edizione in coppia con Romina Power?

Sanremo 2019 - Patty Pravo insultata dalla collega vip : 'Sembri una nana cinese e pure...' : 'Ma come ti vesti?': il look della prima sera della veterana di Sanremo Patty Pravo non ha convinto molto il pubblico che sui social si è a dir poco scatenato. Ma la stoccata più clamorosa però la ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè e la minigonna che svela il segreto : una 26enne crolla in diretta : Regina del palco alla seconda serata del Festival di Sanremo, Loredana Bertè ha scelto un abito ancora più corto rispetto a quello sfoggiato per la prima esibizione. La cantante ha messo in mostra ancora una volta le sue gambe. I telespettatori sono impazziti e diversi utenti sui social s'interrogav

Sanremo 2019 - Pippo Baudo sul palco dell’Ariston - i fan si infuriano : “È una vergogna” : Può essere Sanremo senza Pippo Baudo? No, infatti lo storico presentatore è tornato puntualmente sul palco dell’Ariston in veste di super ospite. Ma, il tempo di salutare il pubblico e prendersi gli applausi e poi Baudo è tornato dietro le quinte. La sua apparizione insomma, è durata solo qualche minuto e ha scatenato l’ira dei telespettatori. “Gag inguardabili e poi Baudo solo due minuti”, ha scritto qualcuno su Twitter. ...

La favola di Marilù - studentessa abbracciata sul palco a Sanremo. "Mi son sentita una principessa" : Dal forfait dello scorso anno all'abbraccio in diretta televisiva. Il Tirreno racconta la storia di Marilù Germano, una figurante al Festival di Sanremo che, dopo essere stata costretta a rinunciare al ruolo nella scorsa edizione, è apparsa durante la performance degli Ex-Otago, abbracciata dal cantante Maurizio Carucci.Certo che c'è da rimanere a bocca aperta con tutto quello che in quegli istanti ti ruota intorno. Eccolo ...