Sanremo | canta Venditti ed è già storia

Sanremo 2019 - Matteo Salvini chiude il comizio cantando Baglioni : "Al Festival tifo per Il Volo" : "A Sanremo faccio il tifo per i ragazzi abruzzesi, 'il Volo'". Così Matteo Salvini, a Pescara, dal palco dell'evento elettorale finale per le regionali del 10 febbraio prossimo. Salvini aveva ironizzato sui limiti imposti ad un ministro, cibo e altro, spiegando però che "un ministro mangia, dorme e si fa anche la doccia cantando le canzoni di Baglioni così mettiamo a posto le cose".Dal palco infatti aveva promesso che, dopo ...

Sanremo - diretta terza serata : Baglioni canta "Viva l'Inghilterra" provocazione anti-Brexit : Tutto pronto sul palco dell'Ariston per la terza serata del 69esimo Festival di Sanremo. Ore 20.50 - La terza serata si apre con una nuova esibizione di Claudio Baglioni che canta...

Festival di Sanremo 2019 - la scaletta della terza serata : i cantanti in ordine di apparizione e gli ospiti : La terza serata del Festival di Sanremo si apre con Viva L’Inghilterra, altro brano del repertorio di Claudione Baglioni. Al via la gara, poi sketch di Bisio con il grammofono e spazio al primo ospite: Antonello Venditti. Canterà Sotto il segno dei pesci e, insieme a Baglioni, Notte prima degli esami. Più tardi, dopo Ultimo, Bisio e Virginia si ricongiungeranno per un’esibizione sulle note di Ci vuole un fiore. Per la prima volta, ...

Sanremo 2019 - scaletta della terza serata. Cantanti - ospiti e super ospiti : Toccherà anche alla coppia Raf e Tozzi, da aprile in tournée nei palazzetti dello sport, che all'Ariston proporranno il singolo 'Come una danza' e un medley dei loro successi. A Serena Rossi , ...

Le canzoni di Sanremo 2019 più ascoltate e vendute dopo le due puntate della kermesse A due giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2019 Ultimo e Irama si confermano i re di questa edizione. I tuoi particolari e La ragazza con il cuore di latta sono le canzoni più ascoltate e vendute in questi giorni.

Sanremo 2019 - la terza serata : altri 12 cantanti in gara. Fra gli ospiti : Venditti - Amoroso - Vanoni e Serena Rossi : Sanremo 2019, atto terzo: Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio tornano a calcare il palcoscenico dell'Ariston durante questa 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, presentando le altre 12 canzoni in gara, con replica del meccanismo di voto di mercoledì. Al termine della serata viene stilata una prima classifica, determinata dalla media delle percentuali di voto ottenute dalle 24 canzoni nel corso della prima ...

Sanremo - Marco Mengoni canta live e incanta il pubblico con 'Hola (I say)' : Nella serata tra il 6 e il 7 febbraio, è avvenuta la messa in onda della seconda diretta consecutiva del Festival di Sanremo 2019, che ha visto il vincitore di X-factor e di Sanremo, Marco Mengoni, esibirsi totally-live sul palco del rinomato Teatro Ariston della riviera ligure. Marco Mengoni vinceva il Festival della Canzone Italiana con il singolo 'L'essenziale', nel lontano 2013, un brano che il cantante di Ronciglione ha esibito in occasione ...

Festival di Sanremo 2019: in che rapporti sono oggi Mattia Briga e Loredana Bertè domanda scomoda per Mattia Briga a Vieni da me. L'argomento? Loredana Bertè, con la quale il cantante si è scontrato più di una volta ai tempi di Amici. Indimenticabili le liti tra i due nel 2016, quando il rapper era un

Sanremo 2019 - SCALETTA TERZA SERATA/ Cantanti e ospiti del 7 febbraio : salta l'ospitata di Valeria Golino : Festival di SANREMO 2019, TERZA SERATA 7 febbraio: SCALETTA, programma, Cantanti in gara e gli ospiti. Grande attesa per Raf e Umberto Tozzi.