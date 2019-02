Sanremo - oltre 9 milioni di spettatori per la seconda serata : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ascolti Sanremo 2019 - seconda serata : oltre 9 milioni di spettatori : Sono stati 9 milioni e 144 mila, pari al 47,3%, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni. Gli Ascolti sono sostanzialmente in linea ...

Sanremo 2019 ascolti tv seconda serata : 9.1 milioni in linea con il 2018 : Sono stati 9 milioni 144mila, pari al 47.3%, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni in onda mercoledì 6 febbraio. Gli ascolti sono sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno, quando la seconda serata del festival ottenne una media di 9 milioni 687mila telespettatori pari al 47.7% di share. La prima parte della seconda serata (dalle 21.26 alle 23.50) ha ottenuto ieri 10 ...

Sanremo - 9 milioni per la seconda serata. In linea con il 2018 : Per la seconda serata del Baglioni bis ascolti in linea con il 2018. Ieri lo show è stato visto da 9 milioni 144 mila, pari al 47.3%. Gli ascolti sono sostanzialmente in linea con quelli di un anno fa,...

Ascolti Sanremo seconda serata : 9 - 1 milioni di spettatori - share al 47 - 3% : Il Festival si riprende dopo il calo della prima puntata. La seconda puntata è stata seguita da 9milioni e 144mila persona, con uno share del 47,3%. Dati in linea con quelli dell'anno scorso quando furono 9 milioni e 687mila gli spettatori in media, con uno share del 47,7%.

Ascolti Festival di Sanremo : 10 milioni di spettatori per la prima serata - share al 49.5% : I dati Auditel, in merito alla prima serata del Festival di Sanremo 2019, rivelano che l'appuntamento di ieri con la kermesse canora sanremese è stato seguito da 10.086.000 spettatori, con uno share del 49,5%. I rilievi Auditel in questione sono più bassi rispetto alle edizioni precedenti, ma il trio formato da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele fino a sabato potrebbe recuperare terreno e gradimenti. Per quanto concerne lo ...

Sanremo - debutto da quasi 11 milioni Emozione Bocelli : Sanremo. La prima serata del Festival di Sanremo 2019 , il secondo targato Claudio Baglioni, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5% di share . Un risultato ...

Sanremo - la prima serata vista da oltre 10 milioni di telespettatori : il 49 - 5% di share : Complice il maestro Filardo, che propone piuttosto Sister Act, e una schiera di suore ballerine, i due attori giocano nei panni della tata più famosa del mondo e di Freddie Mercury, "ma co 'sto ...

Sanremo 2019 ascolti tv prima serata : 10 milioni - debutto in calo : La prima serata del Festival di Sanremo 2019, il secondo targato Claudio Baglioni al via martedì 5 febbraio, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86mila telespettatori con il 49.5% di share. Un risultato in calo rispetto al 2018, quando la prima serata del festival aveva ottenuto in media su Rai1 il 52.1% di share con 11 milioni 603mila telespettatori. La prima parte della serata (dalle 21.16 alle 23.56) ha avuto 12 milioni 282mila ...

Il Festival di Sanremo 2019 perde 3 milioni di telespettatori : Non si può parlare di flop ma certamente di esordio in calo per il Claudio Baglioni bis al Festival di

Ascolti Sanremo prima serata : 10 - 08 milioni di spettatori - share al 49 - 5% : Calo netto degli Ascolti alla prima serata di Sanremo. Sono stati 10milioni e 86mila gli spettatori incollatati davanti alla tv, con uno share pari al 49,5%. Una flessione di circa un milione e mezzo di spettatori.Lo scorso anno, la prima puntata del Festival, condotto da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, aveva fatto il botto: il 52% di share, con circa 11,6 milioni di spettatori. Sono due anni che il Festival riesce a superare la soglia ...

Sanremo 2019 - Andrea Bocelli sul palco con il figlio Matteo : il cantante da 15 milioni di copie con il brano ‘Con te partirò’ torna all’Ariston : Bocellimania. 25 anni fa era Il mare calmo della sera sul palco dell’Ariston. Oggi ci sono le poltroncine da 650 dollari al Metropolitan Arena di New York o gli oltre mille dollari a biglietto per i palchi reali al palazzo del Cremlino a Mosca. Andrea Bocelli è così. Non è artista, anzi cantante, ancor meglio tenore, da mezze misure. Michele Torpedine, quello che ebbe l’idea di lanciarlo e di produrlo nel 1994, disse di averlo scoperto quando ...

Sanremo - boom di pubblicità : la Rai intasca 28 milioni. Il direttore De Santis : «Un evento per pubblico e imprese» : La Rai ha intascato 28 milioni dalla pubblicità di Sanremo, un 5% in più rispetto all'edizione 2018. Un grande sforzo e una soddisfazione immensa per Raipubblicità, la cassa di Viale Mazzini. ...