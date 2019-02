Sanremo 2019 terza serata anticipazioni: scaletta e ospiti 7 febbraio

cubemagazine

: Sanremo 2019, Marco Mengoni ospite: 'La sua voce è patrimonio dell'umanità' - HuffPostItalia : Sanremo 2019, Marco Mengoni ospite: 'La sua voce è patrimonio dell'umanità' - mengonimarco : Riguarda l'esibizione di Marco ospite al Festival di Sanremo 2019. #MengoniSanremo2019 Staff - RaiNews : Lunghi applausi per #MengoniSanremo2019. Per riascoltare 'L'Essenziale' di @mengonimarco e il duetto con… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019). Giovedì 7andrà in onda il terzo appuntamento con il 69° Festival della Canzone Italiana condotto da Claudio Baglioni insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. SCOPRI TUTTO SU #In conferenza stampa il direttore artistico Baglioni insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa De Santis hanno rivelato i dettagli della secondache andrà in onda a partire dalle ore 20:35 circa. Dopo la fine della trasmissione andrà in onda in diretta il DopoFestival condotto da Rocco Papaleo dal Casinò di. Vediamo di seguitoe tutte ledella secondadel Festival di: la gara Dopo aver ascoltato durante la seconda12 delle 24 canzoni in gara, nel terzo ...