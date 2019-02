Sanremo 2019 | quella frase di Baglioni detta con le lacrime agli occhi | “Tutti gli esseri

Sanremo 2019 - Serena Rossi sul palco dell’Ariston : dal film-tv “Io sono mia” all’amore sbocciato sul set di Un Posto al sole con Davide Devenuto : Serena Rossi arriva a Sanremo per omaggiare una grande voce italiana: Mia Martini. L’attrice ha infatti interpretato Mimì Bertè nel film-tv Io sono Mia, che verrà trasmesso il 12 febbraio su Rai 1 e che sul palco del teatro Ariston di Sanremo verrà presentato al grande pubblico. Serena celebrerà Mia cantando una delle canzoni più famose del suo repertorio: Gli uomini non cambiano, che nella vita della Bertè ha segnato una svolta con la ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga : "Mio padre ha quasi 90 anni e ha l'Alzheimer e ogni volta che vado da lui - mi parla di mia madre..." : Francesco Renga, uno dei cantanti in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, è intervenuto in diretta durante la puntata odierna di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, sempre in onda su Rai 1.Il cantautore bresciano, intervistato dall'inviato Francesco Facchinetti, ha parlato della canzone che ha deciso di portare in gara quest'anno, Aspetto che torni. parlando del brano, Renga lo considera ...

Sanremo 2019 - Antonio Ricci massacra Claudio Baglioni : 'Spocchia pura - sta esagerando. E la Rai...' : In un'intervista al Messaggero , Antonio Ricci spiega perché quest'anno ha deciso di fare la guerra a Sanremo e a Claudio Baglioni , in particolare. Lo scorso anno l'aveva attaccato sostenendo che ...

Sanremo 2019 - la seconda serata : foto : Il Festival di Sanremo 2019 ha ospitato per la sua seconda serata numerose personalità del mondo dello spettacolo. Tra essi Riccardo Cocciante, Pippo Baudo, Laura Chiatti, Marco Mengoni. Allo scomparso Pino Daniele la kermesse ha dedicato uno speciale premio postumo ritirato dalla famiglia.

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la risposta a Matteo Salvini : "Una guerra con lui?" : "Mai stata guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival". Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa a proposito del tweet "Evviva Sanremo" postato mercoledì sera a tarda ora dal vice premier e ministro dell’Interno. Nell’immagine - che sembra

Sanremo 2019 - salta l’ospitata di Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi : al posto della loro esibizione - gli avrebbero proposto uno “sketch osceno” e tutto è “cordialmente” saltato : Niente Villeggianti sul palco di Sanremo 2019. Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino, sorelle per finta nel film omonimo diretto dalla Bruni Tedeschi, e molto amiche nella vita, non saranno ospiti di Claudio Baglioni come annunciato da tempo per via della troppa rigidità creativa degli organizzatori del festival. Il numero per presentare il film all’Ariston in mondovisione si dice prevedesse l’esibizione di Nada con Ma che freddo fa, mentre ...

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della seconda serata : bocciati i tre ragazzi de Il Volo - meno male invece che è tornata Michelle Hunziker – FOTO : Michelle Hunziker: 9 – Quando Claudio Bisio ha annunciato che Michelle Hunziker non sarebbe stata presente all’Ariston perché a letto con l’influenza ci siamo rimasti tutti un po’ male. meno male che poi si è rivelato tutto uno scherzo, così Michelle ha potuto lustrarci gli occhi sfoggiando un bellissimo (e insolito nel suo genere) abito di Armani Privé. Corpino nero senza spalline in paillettes strapless, ampia gonna a ...

Sanremo 2019 - Ultimo è single : è finita con Federica Lelli - VIDEO : Entrato all'Ariston da Papa, Ultimo uscirà Pontefice dal Festival di Sanremo 2019 o sarà ridimensionato a Cardinale? Super favorito della vigilia, il 22enne cantante romano, Niccolò Moriconi il nome all'anagrafe, è nel dubbio tornato single. A confermarlo dalle pagine di Oggi lo stesso Ultimo, un anno fa in trionfo tra le nuove proposte. La storia con Federica Lelli, a lungo esplicitata anche sui social di entrambi, è infatti naufragata. ...

Sanremo 2019 - Paolo Cevoli sarà l'ospite comico della terza serata : l'ospite comico della terza serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 in prima serata, sarà Paolo Cevoli.Il comico 60enne, che ha raggiunto il successo nel programma Zelig grazie al personaggio di Palmiro Cangini, il famoso Assessore alle Attività Varie ed Eventuali del comune di Roncofritto, ritroverà, quindi, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Claudio Bisio con cui ha condiviso tante ...

Monica Michielotto - moglie di Umberto Tozzi/ "Mi sono innamorata perdutamente di lui..." - Sanremo 2019 - : Monica Michielotto, chi è la moglie di Umberto Tozzi: il primo incontro a Sanremo e la vita insieme. "Mi sono innamorata perdutamente di lui..."

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele e il suo personale omaggio alla lirica : la sua “Habanera” stupisce e conquista il Festival : Virginia Raffaele ieri sera ha portato sul palco del Festival di Sanremo (le puntate si possono rivedere su www.raiplay.it) un personalissimo omaggio alla musica lirica esibendosi, con la consueta ironia, in una versione della celeberrima ‘Habanera’. Dopo il virtuosismo canoro la Raffaele ha continuato fischiettando con degli accenni di Regina della Notte, la celeberrima aria western di Morricone e Il Ponte sul fiume Kwai L'articolo Sanremo ...